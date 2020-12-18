АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДАНИИЛОМ ЕГОРОВЫМ

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниилом Егоровым.

Во встрече, которая прошла в рамках рабочего визита президента Аслана Бжания в Российскую Федерацию, приняла участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Руководитель ФНС РФ Даниил Егоров рассказал об опыте применения передовых цифровых технологий в налоговом администрировании, а также отметил, что цифровая экосистема налогового администрирования, созданная Федеральной налоговой службой, постоянно совершенствуется и помогает добиваться поставленных задач.

Более подробно Егоров рассказал о создании и внедрении системы Онлайн-ККТ, а также о приложении для регистрации самозанятых граждан и уплаты ими налогов «Мой налог».

Аслан Бжания проявил большой интерес к аналитическим инструментам, реализованным в системе автоматизированного контроля АСК НДС-2.

По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество и обсудили возможности применения российских технологий в налоговом администрировании Абхазии.

Номер: 121Выпуск: 3999Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс