ОРГАНИЗАЦИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОССОТРУДНИЧЕСТВО В АБХАЗИИ С 11-ЛЕТИЕМ

ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» поздравляют Руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадима Чеху и сотрудников Представительства с 11-летием официальной деятельности Представительства в Республике.

В поздравительном письме, в частности, говорится:

«Уважаемый Вадим Витальевич!

От лица ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» и себя лично, сердечно поздравляем Вас и всех сотрудников Представительства Россотрудничества в Республике Абхазия с 11-летием официальной деятельности Представительства в Республике.

На протяжении всего времени существования Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Сухуме сотрудники представительства с честью и достоинством отстаивают интересы Отечества и вносят большой личный вклад в дело укрепления стратегических и союзнических российско-абхазских отношений, которые с каждым днем становятся более тесными и дружественными.

Глубоко признательны Вам за всестороннюю поддержку и помощь, которую на протяжении многих лет сотрудники представительства оказывают нашим организациям и российским соотечественникам, проживающим в Абхазии.

В этот праздничный день желаем Вам и всем сотрудникам Представительства крепкого здоровья, кавказского долголетия, счастья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной работе на благо Великой России!».

Роман Рязанцев, Председатель «Русской общины Абхазии», Вадим Мироненко, Войсковой Атаман «Черноморского Казачьего Войска Абхазии», Владимир Шелест, Председатель «Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Надежда Горяинова, Врио Президента «Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»

Номер: 122Выпуск: 4000Рубрика: политикаАвтор: Роман Рязанцев, Председатель «Русской общины Абхазии», Вадим Мироненко, Войсковой Атаман «Черноморского Казачьего Войска Абхазии», Владимир Шелест, Председатель «Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Надежда Горяинова, Врио Президента «Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»