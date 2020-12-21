СИСТЕМНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

Организации соотечественников предложили создать при Посольстве РФ в Абхазии Общественно-консультативный совет по делам российских соотечественников РА

ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» направили (04.12.2020 г.) официальное письмо Послу России в Абхазии Алексею Двинянину о создании при Посольстве Общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия.

В коллективном письме, в частности, говорится:

«Уважаемый Алексей Аркадьевич!

ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» обращаются к Вам с просьбой рассмотреть наше коллективное предложение о создании при Посольстве России в Абхазии Общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия.

Учитывая сложившуюся ситуацию со всеми организациями российских соотечественников (около - 40-ка), которые долгие годы разрозненно, без единой организации действуют на территории Республики Абхазия и с целью их всеобъемлющей консолидации предлагаем создать при Посольстве России в Абхазии Общественно-консультативный совет по делам российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия.

По нашему мнению, образование такого «Общественно-консультативного совета» при Посольстве России в Абхазии создаст благоприятные условия по включению напрямую в «Совет» всех руководителей организаций соотечественников РА, и позволит им осуществлять тесное сотрудничество и системное взаимодействие с Роспосольством, Представительством Россотрудничества и органами государственной власти РФ и РА всех уровней, а также системно решать все проблемные вопросы русского населения Абхазии и российских соотечественников, проживающих в республике.

Кроме этого, данный «Совет» снимет и затяжную конфликтную ситуацию и напряжение в среде организаций российских соотечественников Абхазии, которые долгие годы ведут бескомпромиссную борьбу за лидерство в Координационных структурах соотечественников Республики Абхазия.

Считаем, что осуществлять руководство работой данного «Совета» необходимо Послу России в Абхазии, и мы, со своей стороны, выражаем Вам полную готовность к этой совместной деятельности».

Письмо подписали:

Роман Рязанцев, Председатель «Русской общины Абхазии», Вадим Мироненко, Войсковой Атаман «Черноморского Казачьего Войска Абхазии», Владимир Шелест, Председатель «Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Надежда Горяинова, Врио Президента «Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»

Номер: 122Выпуск: 4000Рубрика: политикаАвтор: Роман Рязанцев, Председатель «Русской общины Абхазии», Вадим Мироненко, Войсковой Атаман «Черноморского Казачьего Войска Абхазии», Владимир Шелест, Председатель «Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Надежда Горяинова, Врио Президента «Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»