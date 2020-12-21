ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ ИЗ КИСЛОВОДСКА В ГАГРУ

Для развития туристических возможностей регионов и для удобства пассажиров, планирующих посетить популярные курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья в новогодние и рождественские праздники, изменен график движения туристического поезда «Сочи», сообщает РЖД. С 28 декабря по 10 января он будет ежедневно ходить по удлиненному маршруту из Кисловодска в Гагру. Пассажиры, отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор, также смогут путешествовать в составе этого поезда в беспересадочных вагонах. Для них проработано удобное расписание, благодаря которому вагоны будут отправляться из Розы Хутор и объединяться с туристическим поездом «Сочи» на вокзале Адлер. С 28 декабря по 8 января поезд будет отправляться из Кисловодска в 17:15 и прибывать в Гагру в 11:30. В обратную сторону из Гагры поезд будет ежедневно отправляться с 29 декабря по 9 января в 18:43 и прибывать в Кисловодск в 11:28. Из Розы Хутор пассажиры смогут ежедневно совершать поездки в Гагру с 29 декабря по 9 января. Отправление ежедневно в 07:14 в беспересадочных вагонах. Из Гагры вагоны будут возвращаться в Роза Хутор в те же сутки в 23:10. «Желающим познакомиться с достопримечательностями республики Абхазия (Реликтовый Национальный парк, Голубое озеро и озеро Рица, Юпшарский каньон) предоставляется возможность приобрести пакетный тур непосредственно в пути следования. Для этого нужно обратиться к проводнику», — рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.

Номер: 122Выпуск: 4000Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс