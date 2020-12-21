В ГУДАУТСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ПОСТУПИЛА ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ ТУРЦИИ

Абхазский Фонд «Аидгылара ацха», созданный репатриантами из Турции для укрепления связей диаспоры с Абхазией, организовал кампанию по сбору средств для борьбы с Ковид-19 в Абхазии. Федерация кавказских культурных центров в Турции с первого дня поддержала эту инициативу. На собранные средства с помощью общественной организации «Центр Гуманитарных Программ» и ООО «Экогеопроект» закуплено медицинское оборудование для Гудаутского госпиталя. В пятницу, 18 декабря, главврач Гудаутской больницы Хаджарат Шамба принял груз, прибывший из Москвы. Сегодня кардиомониторы с датчиками, кислородный концентратор на 10 литров и медицинские пульсоксиметры уже в полной мере служат лечению тяжелых больных. Скоро ожидается вторая партия груза с медоборудованием для Гудаутского госпиталя. Ранее на собранные средства уже была оказана помощь Амбулаторному центру для больных с коронавирусной инфекцией в Сухуме.

Номер: 122Выпуск: 4000Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс