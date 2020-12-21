В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В Кабинете Министров прошла встреча с рабочей группой Министерства, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, возглавляемой заместителем гендиректора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Борисом Теребиленко, пребывшей в Абхазию в рамках договоренностей по вопросу строительства в республике сети цифрового вещания.

С абхазской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Сергей Пустовалов, заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Кристиан Бжания, председатель Государственного комитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш.

На встрече, посвященной промежуточному докладу по совместному мониторингу состояния сети ТРПС Абхазии. Сторонами была подчёркнута необходимость перехода на новую версию телевизионного вещания в Абхазии. Как отметил вице-премьер Сергей Пустовалов, эта задача лежит в основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, является одной из важнейших задач.

Специалисты из России поделились впечатлениями от осмотра объектов и оборудования в районах Абхазии, рассказали о своём опыте создания сетей цифрового вещания в России, отметив, что в Российской Федерации на реализацию этого проекта ушло 9 лет, за которые были построены 5040 объектов необходимой инфраструктуры.

По словам специалистов Министерства, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, в Абхазии от начала проектирования до полного перехода на цифровое вещание может уйти порядка двух лет. Однако этот амбициозный проект способен не только обеспечить передачу населению пакета бесплатных программ и их высокое качество.

Участники совещания обсудили технические вопросы подготовки к этапу проектирования сети, составления перечня необходимого оборудования, вопросы подготовки специалистов по телекоммуникационному оборудованию, которые смогут обеспечить эксплуатацию сложной многофункциональной системы.

Номер: 122Выпуск: 4000Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации