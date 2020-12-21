ГУЛАРИЯ ДОЛОЖИЛ О СРОКАХ НАЧИСЛЕНИЯ АБХАЗСКОЙ ПЕНСИИ ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с председателем Пенсионного фонда Абхазии Денисом Гулария по вопросам начислений пенсий гражданам республики за два последних месяца 2020 года.

В информации председателя Фонда прозвучало, что до конца декабря всем получателям средств Пенсионного фонда Абхазии будут начислены средства за ноябрь, а декабрьские начисления поступят пенсионерам и получателям иных социальных пособий в январе.

«На 01.01.2020 года переходящий остаток составил 49 042,3 тыс рублей. На 01.12.2020 года доходы Фонда составили 853 222,6 тысяч рублей. Расходы на выплату пенсий, пособий и доплат на 01.12.2020 года составили 901 527,9 тысяч рублей. Поступления страховых взносов по сравнению с 2019 годом за 11 месяцев составили минус 31 809 тыс. руб. Общее количество получателей пенсий, пособий и доплат на 01.12.2020 года составляет 47 085 человек, что на 4000 человек больше по сравнению с началом 2020 года. Получателей доплат к пенсии на 01.12.2020г. составляет 8 462 человек, эта цифра также увеличилась в течение года на более чем 2 000 человек», - констатировал Денис Гулария.

«Отставание от графика выплат связано со снижением экономической деятельности в стране, в связи с чем резко сократились поступления страховых взносов в Фонд. В период ограничительных мер Фонд израсходовал весь трансферт из Республиканского бюджета на 2020 год в сумме 137 305,6 тыс рублей. Помимо этого, 30 000,0 тыс рублей - дополнительный трансферт из республиканского бюджета. Потребность Фонда в средствах, необходимых для осуществления выплат пенсий, пособий и доплат за ноябрь и декабрь текущего года, составляет 140 051,8 тыс рублей», - дополнил Гулария.

За ноябрь профинансировано 48 млн 866 тыс рублей, остаток невыплаченных пенсий за ноябрь составляет 45 млн 191 тыс рублей.

Прогнозируемый дефицит средств, по мнению руководства Фонда, к концу года составит около 100 млн рублей.

Завершая встречу, Премьер-министр поручил наиболее эффективно проводить работу по взысканию долгов, в рамках взаимодействия с Министерством финансов усилить контроль платежной дисциплины плательщиков страховых взносов.

Номер: 122Выпуск: 4000Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации