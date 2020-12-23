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А ВЫ ЗНАЛИ?
• Абсолютная сила жевательных мышц на одной стороне равна 195 килограммам.
• Во время поцелуя от одного человека к другому передается 278 различных культур бактерий. К счастью, 95% из них не представляют опасности.
• Люди – единственные существа, которые спят на спине.
• Зубная эмаль – самая твердая ткань, производимая организмом человека.
• Если собрать все железо, содержащееся в организме человека, то получится лишь маленький винтик для часов.
• Существует более 100 различных вирусов, вызывающих насморк.
• Поцелуй достаточной продолжительности гораздо лучше жвачки, нормализует кислотность в полости рта.
• Ударяясь головой об стену, можно терять 150 калорий в час.
• Человек – единственный представитель животного мира, способный рисовать прямые линии.
• За время жизни кожа человека сменяется примерно 1000 раз.
• Человек, который выкуривает пачку сигарет в день, выпивает полчашки смолы в год.
• Женщины моргают примерно в 2 раза реже, чем мужчины.
• В состав человеческого организма входит всего 4 минерала: апатит, арагонит, кальцит и кристобалит.
• Настоящий страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
• Мужчины считаются карликами при росте ниже 130 см, женщины – ниже 120 см.
• Ногти на пальцах рук растут примерно в 4 раза быстрее, чем на ногах.
• Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные.
Номер: 123
Выпуск: 4001
Рубрика: общество
Автор: Из интернета