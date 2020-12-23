НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

В Москве, в издательстве «МАКС Пресс», под грифом Института мировой литературы Российской академии наук и Абхазского государственного университета вышел в свет двухтомник научных трудов языковеда и литературоведа, доктора филологических наук, профессора, проректора АГУ по научной работе Джульетты Янковны Адлейба «Стилевая и поэтико-композиционная система сказки».

Исследование проблемы в этом направлении было предпринято автором по инициативе выдающегося ученого, доктора филологических наук, члена-корреспондента РАН В.М. Гацака и велось на протяжении ряда лет. Новое научное издание объединяет работы автора в области исследования стилевой системы сказки, выполненные в рамках экспериментального направления в фольклористике.

Монография «Устные стилевые сказки», составившая 1-й том издания, посвящена актуальным проблемам фольклористики, продиктованным насущной необходимостью комплексного аудиовизуального исследования фольклорного стиля. Работа выполнена по особой методике, предусматривающей изучение образцов устнопоэтического творчества в их живом бытовании в свете требований экспериментального направления в фольклористике с обязательным использованием повторных разновременных записей сказочных текстов, а также кино- и фотодокументов.

Целью и задачей исследования является вскрытие особенностей стиля сказочного повествования в их обусловленности законами сохранения и передачи традиций. Во 2-й том издания вошла монография автора «Поэтико-композиционная и стилевая система сказки в комплексном освещении».

В ней отражены аспекты наследуемости сказки и воссоздания ее фольклорными исполнителями. Анализируются уровни и факторы композиционного и стилевого строения сказки. Ученым предпринята попытка объединить рассмотрение сказки как морфологической реальности с комплексным изучением стилевых (вербальных и невербальных) ее манифестаций.

В разделе «Приложения» в книгах даны образцы табличных разборов и интонационной записи типизированных повторов, пакет кино- и фотодокументов, диск с записью исполняемого текста и ритмических отрезков, а также синоптические таблицы повествовательного пространства исследуемых текстовых совокупностей волшебных сказок.

АЛХАС ЧХАМАЛИЯ

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: обществоАвтор: АЛХАС ЧХАМАЛИЯ