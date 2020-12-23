ЧТО МЫ ХОТИМ И МОЖЕМ

Мнение

На данный момент меня, как гражданина Абхазии, волнует больше всего то, что происходит сейчас с умами. Вы можете представить себе жизнь 30 лет назад. То, что вчера считалось черным, сегодня уже воспринимается белым.

Причём самое страшное в другом: меня поразило то, что хорошо мне знакомые люди стали менять свои взгляды, считать нормальными какие-то страшные вещи. Например, продажа недвижимости. Они не слышат моих доводов.

Во время войны умирали за Родину, а сейчас? Знаете, как ловят мартышек? В кувшин насыпают фундук. Мартышка в него лапу запускает, берет орешки, а вынуть не может. А лапку разжать – жадность ей не даёт, поэтому она и попалась – лапу-то не разжимает. Этот образ как раз и похож на тех самых людей, которые только за прибылью гонятся.

Они заработали денег, и считают, что могут всё. И это приводит к внутреннему разрушению. Это трагедия людей, которые не видят результата того, что имеют. Они строят дворцы не для того, чтобы в них жить, а чтобы их показывать. И судят о своей жизни только глядя на тех, кто живёт лучше них. И от этого у них всегда как бы всё есть и в то же время чего-то не хватает. Но не хватает именно того, что есть у других.

Отбирается все. Чиновники отобрали бассейн у детей, и продав дельцам, стали богатыми. Рыбу продают туркам. А за выемку щебня из устья рек покушались на жизнь экс-президента семь раз.

Трудящимся почти невозможно добиться каких-то высот. Причём это необязательно должен быть труд на кукурузном поле. Главное, чтобы самореализация была через своё дело. В Абхазии есть люди, которые добиваются высот именно так, через своё дело. А есть и такие, которые «богатеют» через российский «куш». Мы ждём возможности себя реализовать. Но эта возможность все дальше и дальше отодвигается от нас.

Когда смотришь на чиновников любого ранга, создаётся иллюзия, что в нашей жизни все сияет. На самом деле все обстоит не так благополучно. У экс-президента РА А.Анкваба женщина из толпы как-то спросила: «Золотинскович, когда уже заживём как люди?» На что президент ответил уверенно: «Скоро». После этого его изгнали, и сейчас он вновь вернулся. А как вы думаете, когда мы все тягости преодолеем?

Для чего вообще тогда было митинговать, умирать (как Тамара Шакрыл) под пулями. Примеры 2004-го, 2014-го показали: революция привела к власти новых политиков, но жизнь лучше не стала, простому народу не дала никаких благ. Мы все немного лукавили, надеясь на чудо. Понимали, что каждый из кандидатов несколько преувеличивает свои возможности, и ситуация может измениться в лучшую сторону. Однако этого не случилось.

Ведь, на самом деле, Р.Хаджимба умел увлекать людей. Однако уже скоро я стал сомневаться, когда он начал перетасовывать кадры, и некоторые порядочные чиновники высшего звена стали покидать свои посты.

Людям интересно знать, что изменилось в стране после ухода Р.Хаджимба? Что принесло президентство А.Бжания? Первым, главным достижением стала стабильность, устойчивость власти. И народ это оценил.

Сегодня все более востребованным становится лозунг: «Хотим перемен!». Последний десятилетний период указал на ряд негативных тенденций. Например, уменьшилось количество новых семейных пар, упала рождаемость. Сегодня на повестку дня со всей остротой выходит проблема бедности, в том числе и бедности работающих людей с двумя и более детьми. Не изжиты и демографические проблемы: население аборигенов продолжает сокращаться. И одна из причин – неуверенность в завтрашнем дне, непонимание того, что ждёт в будущем их детей. Не страшно ли рожать?

Ведь сколько лет министры, отвечающие за экономическое развитие, разучились ставить Цель и Задачу. В этом и беда. Не могут народу концептуально донести или предложить нацпроекты, чтобы оттолкнуться от них и пойти дальше. Уже третий десяток послевоенных лет заканчивается, а у нас до сих пор нет программы развития государства. Нужно прислушиваться и быть ближе к народу.

Думаю, надо начинать с конкретных нацпроектов:

1. Вековая мечта – открыть дорогу на Северный Кавказ через Сухум ГЭС по гениальному проекту академика Олега Шамба.

2. Расширить границы столицы от Гумистинского моста вниз по реке, а сверху – до недостроенной объездной дороги. Тем самым будет ликвидирован дотационный Сухумский район и создан Новооафонский самодостаточный. В связи с чем возникнет необходимость генерального проектирования столицы, при котором необходимо учитывать мнение граждан Абхазии.

3. Считаю необходимым строительство мощной бетонной стены вдоль реки Гумисты и далее от моста до моря для усмирения паводков и наводнений, разбить вдоль неё бульвар как продолжение морской набережной до большого Гумистинского моста.

4. Набережная столицы. Чтобы под шум прибоя и сосновый шёпот приятно стало прогуливаться по самой длинной и роскошной набережной после реконструкции до реки Гумисты, включая спортбазу «Эшера» и термальный источник.

5. Завершение строительства объездной дороги.

6. Реконструировать бассейн с подогретой морской водой и песком.

Я бы предложил постепенно отойти от позиции конфронтации и внедрять всеми возможными методами свою абхазскую точку зрения. Мы верим в то, что делаем, у нас есть правда, Аламыс и Апсуара, которым, правда, сегодня мы не придерживаемся. Если у людей нет совести, то ни Нестор Лакоба, ни Владислав Ардзинба, ни Кялышбей Чачба их всё равно ничему не научат. Забыли, что из-за наших неурядиц каждые десять лет у нас были народные сходы в прошлом? Это – ошибки, которые допускать больше никак нельзя. И очень важно наш общий корабль не начать раскачивать – иначе пойдём ко дну.

Наша Победа 30 сентября 1993-го постепенно уходит в историю. И, увы, становится понятно, что Отечественная война уже не является консолидирующей основой для общества. Можно ли найти какую-то иную идею, которая бы также «цементировала» разные поколения?

Каждый человек, каждая семья в Абхазии ощущает свою сопричастность к войне. Низкий поклон всем павшим, почёт всем ныне живущим ветеранам! Но мы не вправе расслабляться, будучи не в состоянии найти новые смыслы для будущего. Цепь всегда состоит из звеньев: вытащи одно – и все остальные потеряют смысл.

Правильно оформленный нацпроект требует кропотливого труда целой команды специалистов. И государство должно выделить средства на развитие нацпроектов, потому что это важно, это наше будущее.

Лаврентий КВИЦИНИЯ

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: политикаАвтор: Лаврентий КВИЦИНИЯ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. МВД РА