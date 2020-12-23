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ГАЗЕТА ОПУБЛИКОВАЛА – ЧИТАТЕЛЬ ОТКЛИКНУЛСЯ

Резонанс продолжается

Уважаемая редакция газеты «Республика Абхазия», привет вам из очень красивого уголка Франции – Лазурного берега. Большое вам спасибо за возможность читать вашу газету на интернет-сайте и узнавать о жизни Абхазии и ее людей. Абхазия и я – это случай, о котором говорят: любовь с первого взгляда. Когда я впервые приехала к своей однокурснице в Сухум, а я родом из Новосибирска и на море была впервые, то просто потеряла дар речи от окружающего волшебства природы. Моя подруга и ее семья постарались мне показать все красоты Абхазии. И в мои повторные визиты любовь и покорение Абхазией только крепли.

Жизнь моя сложилась так, что теперь я живу на Лазурном берегу Франции. Я убеждена – это не случайность. Здесь я нашла то, что мне по душе – много перекликающихся совпадений с Абхазией. Очень похожи не только море, бухта, роскошные пальмы, агавы, олеандры, гортензии… Здесь и местные жители такие же открытые, приветливые, гостеприимные. И набережная в Ницце, мне кажется, такая же, как сухумская, и кафе с ресторанами в зеленом наряде. А гостиница «Рица» на набережной в Сухуме (я храню фотографии) очень напоминает по архитектуре визитную карточку Ниццы – знаменитый отель «Негреско».

Теперь, думаю, вам понятно, почему я с интересом читаю в интернете газету «Республика Абхазия». Не буду скрывать, не все прочитанное меня радует. Есть проблемы в стране, и это можно понять – следы войны не стерлись еще из быта и памяти людей. Но что-то нужно и можно выстраивать самим, и своими усилиями влиять на окружающую ситуацию.

Поделиться чувствами и мнениями меня подтолкнули «Размышления на ковидную тему», прочитанные в вашей газете. Пандемия коронавируса не стала исключением и для райского уголка – Абхазии. Мое общение по телефону с абхазскими друзьями рисует мне пугающую картину: для небольшой республики там очень высокий процент заболевших; в магазинах, на рынке покупатели, в основном, без масок и перчаток, да и продавцы не исключение; продолжаются многолюдные свадьбы. Понятно, почему ковид спокойно шагает по Абхазии. Там, где живу я, не все одинаково относятся к этому вирусу, есть и ковид-диссиденты, считающие многие ограничительные меры абсурдными, но при всем этом все без исключения строго соблюдают введенные властями ограничения и меры предосторожности. Безотказно действуют штрафы, жандармский контроль за соблюдением пропускной системы для выхода из дома по делам и даже на прогулку. Меры эти помогли притормозить распространение вируса. Поэтому уже постепенно вводятся послабления. Но даже несмотря на грядущие рождественские праздники, все рестораны, кафе, бары, дискотеки будут закрыты до 20 января. Продолжает действовать комендантский час с 21.00 до 7.00 утра – исключение будет сделано в рождественский сочельник 24 декабря и вечером 31 декабря.

Мне очень хочется, чтобы в Абхазии было все хорошо. Пусть поскорее пройдет эта тяжелая полоса. Всем жителям этого чудесного края желаю здоровья и благополучия!

С наступающим Рождеством и Новым годом!

Анна СПЕРАНСКАЯ – ГРИГОР, Лазурный берег, Франция

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: обществоАвтор: Анна СПЕРАНСКАЯ – ГРИГОР, Лазурный берег, Франция