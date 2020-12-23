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Распоряжение Администрации города Сухума
«О ликвидации Управления здравоохранения Администрации г.Сухум»
Руководствуясь статьями 25, 31 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», Положением «Об Администрации города Сухум», п.1 ст.56, п.1 ст.58 Трудового Кодекса Республики Абхазия, ст.ст.61-64 Гражданского Кодекса Республики Абхазия, Положением «О порядке создания ликвидационной комиссии и ее деятельности по ликвидации государственных предприятий (обществ)», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 марта 2000 г. № 111.
распоряжаюсь:
1. Ликвидировать Управление здравоохранения Администрации г.Сухум (ОГРН 107РА000943) (далее по тексту – учреждение).
2. Создать комиссию по ликвидации Управления здравоохранения Администрации г.Сухум (далее по тексту – ликвидационная комиссия) в следующем составе:
• Воуба И.Д. – начальник Управления здравоохранения Администрации г.Сухум (председатель ликвидационной комиссии);
• Кварчия Т.Г. – главный бухгалтер Управления здравоохранения Администрации г.Сухум;
• Цвижба В.Ч. – специалист отдела кадров Управления здравоохранения Администрации г.Сухум;
• Чамян Р.С. – главный специалист – юрист Управления здравоохранения Администрации г.Сухум;
• Аргун М.Ш. – главный бухгалтер Администрации г.Сухум;
• Лагвилава А.В. – начальник Управления финансов Администрации г. Сухум;
• Дочия А.В. – начальник правового отдела Администрации г. Сухум;
• Кварчия Т.Е. – начальник отдела кадров Администрации г.Сухум;
• Тхайцук А.В. – начальник МУ «Контрольно-ревизионное управление Администрации г. Сухум»;
• Сабуа Д.Я. – заместитель начальника МУ «Контрольно-ревизионное управление Администрации г. Сухум»;
• Кварчия А.А. – начальник отдела приватизации и муниципального имущества Администрации г. Сухум.
Ликвидационной комиссии:
• обеспечить организацию предусмотренных действующим законодательством Республики Абхазия мероприятий по ликвидации учреждения;
• принять на себя все полномочия, связанные с управлением, поддержанием деятельности учреждения на период его ликвидации.
Проект распоряжения подготовил и представил:
ДОЧИЯ А.В., начальник правового отдела Администрации города Сухума
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Уведомить в установленном законодательством Республики Абхазия порядке работников, сокращаемых по результатам проведения организационно-штатных мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением;
обеспечить надлежащее оформление расторжения трудовых отношений и выплаты сокращаемым работникам;
представить предложения по использованию имущества и финансов учреждения. Отделу информационного обеспечения администрации города Сухум опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Сухум.
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Сухум Кварчия Л.Г.
Эшба Б.Ф. Глава Администрации города Сухума
Номер: 123
Выпуск: 4001
Рубрика: политика
Автор: Администрация города Сухума