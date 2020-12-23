Распоряжение Администрации города Сухума

«О ликвидации Управления здравоохранения Администрации г.Сухум»

Руководствуясь статьями 25, 31 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», Положением «Об Администрации города Сухум», п.1 ст.56, п.1 ст.58 Трудового Кодекса Республики Абхазия, ст.ст.61-64 Гражданского Кодекса Республики Абхазия, Положением «О порядке создания ликвидационной комиссии и ее деятельности по ликвидации государственных предприятий (обществ)», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 марта 2000 г. № 111.

распоряжаюсь:

1. Ликвидировать Управление здравоохранения Администрации г.Сухум (ОГРН 107РА000943) (далее по тексту – учреждение).

2. Создать комиссию по ликвидации Управления здравоохранения Администрации г.Сухум (далее по тексту – ликвидационная комиссия) в следующем составе:

• Воуба И.Д. – начальник Управления здравоохранения Администрации г.Сухум (председатель ликвидационной комиссии);

• Кварчия Т.Г. – главный бухгалтер Управления здравоохранения Администрации г.Сухум;

• Цвижба В.Ч. – специалист отдела кадров Управления здравоохранения Администрации г.Сухум;

• Чамян Р.С. – главный специалист – юрист Управления здравоохранения Администрации г.Сухум;

• Аргун М.Ш. – главный бухгалтер Администрации г.Сухум;

• Лагвилава А.В. – начальник Управления финансов Администрации г. Сухум;

• Дочия А.В. – начальник правового отдела Администрации г. Сухум;

• Кварчия Т.Е. – начальник отдела кадров Администрации г.Сухум;

• Тхайцук А.В. – начальник МУ «Контрольно-ревизионное управление Администрации г. Сухум»;

• Сабуа Д.Я. – заместитель начальника МУ «Контрольно-ревизионное управление Администрации г. Сухум»;

• Кварчия А.А. – начальник отдела приватизации и муниципального имущества Администрации г. Сухум.

Ликвидационной комиссии:

• обеспечить организацию предусмотренных действующим законодательством Республики Абхазия мероприятий по ликвидации учреждения;

• принять на себя все полномочия, связанные с управлением, поддержанием деятельности учреждения на период его ликвидации.

Проект распоряжения подготовил и представил:

ДОЧИЯ А.В., начальник правового отдела Администрации города Сухума

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Уведомить в установленном законодательством Республики Абхазия порядке работников, сокращаемых по результатам проведения организационно-штатных мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением;

обеспечить надлежащее оформление расторжения трудовых отношений и выплаты сокращаемым работникам;

представить предложения по использованию имущества и финансов учреждения. Отделу информационного обеспечения администрации города Сухум опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Сухум.

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Сухум Кварчия Л.Г.

Эшба Б.Ф. Глава Администрации города Сухума

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: политикаАвтор: Администрация города Сухума