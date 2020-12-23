УКРЕПЛЯЯ СВЯЗИ

Недавно состоялась встреча председателя ОО «Русская община Абхазии» Романа Сергеевича Рязанцева с председателем ОО «Армянская община Республики Абхазия» Галустом Парнаковичем Трапизоняном и членом Общественной палаты РА Валерием Францовичем Майромяном.

На встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия между Русской общиной Абхазии, Армянской общиной Республики Абхазия, а также Черноморским казачьим войском Республики Абхазия с целью сплочения единства народа и укрепления межнационального согласия и дружбы в Республике Абхазия.

Интересы Черноморского казачьего войска Абхазии представлял Рязанцев Р.С., который также является заместителем войскового атамана ЧКВА.

По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве и взаимодействии ОО «Русская община Абхазии», ОО «Армянская община Республики Абхазия» и ОО «Черноморское казачье войско Абхазии» по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии