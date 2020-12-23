СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Семье, родным и близким Евгения Михайловича Тяжельникова

Есть личности, которые символизируют эпоху, сопровождают жизнь поколений, одним своим присутствием во времени придают ему тон, смысл. Такой личностью был Евгений Тяжельников.

С глубокой скорбью в Абхазии узнали о кончине видного советского государственного и общественно-политического деятеля, много лет возглавлявшего ЦК ВЛКСМ. Известно выражение: «Незаменимых людей не бывает», но смерть Евгения Михайловича Тяжельникова полностью опровергает справедливость этого утверждения. Уход из жизни этой яркой, масштабной личности – невосполнимая утрата для многих поколений советской молодежи, для комсомольцев 60-70-х годов минувшего века.

Ветераны комсомола Абхазии хорошо помнят его доброе отношение и заинтересованное внимание к деятельности Абхазской областной комсомольской организации.

…Казалось, что его силам не будет конца, что он все переборет, справится со всеми напастями и вновь соберет в новом году всех нас на свои знаменитые совещания Оргкомитета «Комсомолу – 100»… Не смог.

До самого последнего вздоха Евгений Михайлович оставался убежденным партийцем, мудрым наставником молодежи, верным сыном советской Родины. Память о нем будет жить в сердцах будущих поколений.

От имени ветеранов комсомола Абхазии:первые секретари Абхазского обкома комсомола – Валерий Михайлович Хинтба, Вячеслав Михайлович Цугба, Нугзар Нуриевич Ашуба, Эдуард Джамалович Шамба, член рабочей группы Международного оргкомитета «Комсомолу-100» Борис Терентьевич Накопия

Республика Абхазия, город Сухум , 18.12.2020 год

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: обществоАвтор: От имени ветеранов комсомола Абхазии:первые секретари Абхазского обкома комсомола – Валерий Михайлович Хинтба, Вячеслав Михайлович Цугба, Нугзар Нуриевич Ашуба, Эдуард Джамалович Шамба, член рабочей группы Международного оргкомитета «Комсомолу-100» Борис Терентьевич Накопия