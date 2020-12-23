АКТИВ АССОЦИАЦИИ

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба и Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин приняли участие в собрании активов Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам и Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью этих организаций, направленной на обеспечение интересов этнических русских, проживающих в Абхазии, и их участие в социальной, культурной и политической жизни республики. Было высказано мнение о необходимости более тесного взаимодействия Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам и Конгресса русских общин с руководством Абхазии и Посольством Российской Федерации.

Вице-президент Абхазии и глава диппредставительства России поддержали идею проведения регулярных встреч с организациями, представляющими интерес этнических русских.

По завершении собрания Бадра Гунба и Алексей Двинянин посетили фотовыставку, посвященную деятельности российского миротворческого контингента в Абхазии. Автор выставки, фотограф Владимир Попов руководит Ассоциацией правовой и социальной помощи соотечественников, а председателем Конгресса русских общин является Геннадий Никитченко.

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс