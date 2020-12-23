Бренд Абхазии

ЧАЙ С ЧЕРНИКОЙ, ЧЕРНЫЙ ЧАЙ... ЧАЕМ ЧАЩЕ УГОЩАЙ!

Чайная традиция в Абхазии

(Окончание. Начало в № 119)

«Отсутсвие традиционного, именно абхазского чаепития не говорит об отсутствии чайной культуры в Абхазии, и ее необходимо постоянно развивать», – считает молодой абхазский предприниматель Мадин Сакания, который занимается возрождением чайной отрасли в республике (о нем я писала в предыдущем материале). Поэтому на базе собственного цеха по производству чая он планирует создать Музей истории абхазского чая и знакомить посетителей с некоторыми тонкостями производства.

Прошу Мадина рассказать о производстве чая. Например, чем отличается процесс изготовления зелёного чая от производства чёрного, которые на сегодняшний день, безусловно, являются самыми употребляемыми.

«Если говорить о черном чае, лично для нас его приготовление занимает чуть меньше ресурсов и времени, чем зеленый, – рассказывает Мадин. – Если при изготовлении черного чая практически весь процесс протекает естественным образом, путем задействования солнечного света и других рекреационных ресурсов, то при изготовлении зеленого применяются более сложные технологии, в том числе обжарка и сушка чайных листьев в специально созданных условиях.

Зелёный чай не проходит процедуры ферментативного окисления, после сбора его обрабатывают паром. Черный же чай окислен примерно на 80 %».

«Сказать, что мы каждый процесс чаепития превращаем в церемонию, будет преувеличением, – возвращается Мадин к вопросу о чайной культуре и чайных церемониях в Абхазии. – Разумеется, в процессе отборки чая из уже произведенной продукции мы соблюдаем определенную последовательность действий, но в повседневной жизни мы, как и все, просто завариваем и наслаждаемся всем спектром вкусовых и ароматических эмоций, которые получает человек при употреблении свежесобранного и качественно произведенного чайного продукта. Однако в производстве чая мы особое место уделяем дегустации. Процесс дегустации – это целое искусство. Сложно передать словами, как он протекает. Самое лучшее, увидеть это все воочию. Но, к сожалению, пока это не представляется возможным. Процесс дегустации начинается с оценки ароматических свойств сухого чая. Затем следует этап заваривания при температуре воды от 65 до 100 градусов, в зависимости от сорта чая. В дальнейшем, дегустатор переходит к оценке вкусовых и ароматических свойств заваренного чая по отношению к сухому. В конце, когда сложилась общая картина, дегустатор выносит свое решение относительно пригодности чая к употреблению».

В Абхазии одни люди любят чай и ничто не может заменить им свежей заварки утром. Другие не представляют себя без кофе. В гагрском кофейном бутике «Чайcoffский» есть продукция на вкус обоих лагерей.

«А какой ваш выбор? Что вас бодрит больше всего?», – спрашиваю у владелицы стильного и уютного и, кстати, очень популярного в Абхазии (и среди гостей республики) бутика Оксаны Григолия. На что она отвечает: «Вкусная чашечка ароматного кофе меня бодрит больше всего и располагает к приятной беседе. Я страшный кофеман. Кофе должна выпить не торопясь, читая новости. Но я и чай люблю, особенно с малиной, и пью его в холодную погоду, чтобы согреться, а в сезон простуд этот напиток ещё и мое спасение. А вот без кофе мой день никогда не начинается, и так для многих. Кофе все-таки популярнее чая».

«Какой напиток в Абхазии популярнее: чай или кофе?», – не могла не задать этот вопрос и производителю чая Мадину Сакания. «Я как человек, который имеет непосредственное отношение к чайной отрасли, разумеется, больше предпочитаю чай, но, как и большинство жителей нашей страны, не обхожу стороной и кофейную продукции, – отвечает Мадин. – К сожалению, насколько мне известно, кофейная индустрия у нас не развита в той мере, в какой хотелось бы, в силу определенных обстоятельств, но я надеюсь, что и это замечательное растение когда-нибудь закрепится в нашей стране, и будет налажено внутреннее производство, как это когда-то произошло с чаем. На мой взгляд, чай все же уступает кофе. Все мы прекрасно знаем, что практически везде без утренней чашки кофе никто даже не приступает к работе. Это уже своего рода утренняя традиция или ритуал. Возможно, если нам и другим производителям чайной продукции удастся поднять уровень индустрии в целом, то в будущем мы перехватим инициативу у кофейной индустрии и уже чашка чая по утрам превратится в традицию».

«Несмотря на то что чайная отрасль в республике развита довольно неплохо, мы все-таки кофейная страна. В популярности кофе уверены и две сестры – любительницы чая Астанда и Сария Отырба, потому что кофе любят и на работе выпить, и гостям предлагают, и в ресторанах, и кофейнях он популярнен. Одна Сухумская «Брехаловка» уже – символ кофепития. «И мы сами редко отказываемся от кофе, хоть и отдаем предпочтение хорошему чаю».

Действительно, в Абхазии чайханы можно встретить нечасто, чаще можно увидеть кофейни, кофейные бутики, такие небольшие «кофейные заведения», как «Тake coffee». А что говорит рейтинг самых популярных напитков в мире? В первую десятку списка входят такие напитки, как джин-тоник, пиво, апельсиновый сок, чай и горячий шоколад с маршмэллоу. Лидером рейтинга является обычная питьевая вода (негазированная). На втором месте – кока-кола, на третьем – кофе.

Хоть чай немного и уступает кофе, но с уверенностью можно сказать, что без этого напитка не представляется наша жизнь. Чаем угощают, чай покупают, красивые чайные тубусы дарят в качестве подарка, а вкусный чай из заварочного чайника является для его любителей синонимом настоящего наслаждения и изящества.

P.S. Чай начал свой путь по миру из Китая, где по сей день и держит планку лидера. Страна производит четверть всего чайного продукта в мире и сдавать позиции не собирается. В отличие от кофе, чай действует мягче, успокаивая и стимулируя нервную систему одновременно. О вреде этого напитка ничего не известно. Европа узнала о чае благодаря голландцам, а те «заразили» страстью к напитку французов. В России чай – однозначно национальный напиток.

Материал подготовила Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ