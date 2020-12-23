Постановление Кабинета Министров РА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО ДОПУСТИМОГО УЛОВА (ОДУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) И ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2020-2021 гг.

В соответствии с Положением о рыболовстве, сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов Республики Абхазия, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2012 года № 156 и в целях сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2020- 2021 гг. (прилагается).

2.Ограничить общее количество судов (ловцов), единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. 30 единицами.

3. Запретить в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением экспорта мороженой рыбы российскими рыбодобывающими предприятиями.

4. Государственному таможенному комитету Республики Абхазия обеспечить контроль за выполнением условий пункта 3 настоящего Постановления.

5. Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия проводить распределение квот добычи водных биологических ресурсов в соответствии с рекомендуемыми объемами квот в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по экологии.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум, 18 декабря 2020 г., № 139

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: политикаАвтор: А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия