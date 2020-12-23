Постановление Кабинета Министров РА

О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2020-2021 гг. В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

В соответствии с Положением о рыболовстве, сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов Республики Абхазия, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2012 года № 156

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. в Республике Абхазия согласно Приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия обеспечить взимание платы за пользование водными биологическими ресурсами и контроль за их зачислением в республиканский бюджет.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум, 18 декабря 2020 г., № 138

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Приложение

К Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 18 декабря 2020 года №138

Плата за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2020-2021 гг. в Республике Абхазия

Плата за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2020 – 2021 гг. для предприятий Абхазии составляет за одну тонну:

барабули – 16 800 рублей;

мерланга – 9520 рублей;

хамсы – 1800 рублей;

шпрот (кильки) – 1050 рублей;

ставриды – 14 000 рублей;

камбалы-калкана – 16 800 рублей;

прочей рыбы (кефаль, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скорпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) – 16 800 рублей.

Российским рыболовецким предприятиям разрешен вылов только хамсы. Плата за одну тонну, как и для абхазских предприятий, составляет 1 800 рублей.

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: политикаАвтор: А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия