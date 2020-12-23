Распоряжение Кабинета Министров РА

О проведении Конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьями 11 и 15 Закона Республики Абхазия от 30 июня 2004 года № 913-c-XIV «О недрах» и Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 ноября 2008 года № 182 «Об утверждении нормативных актов, регулирующих предоставление права пользования участками недр»:

1.Объявить конкурс на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (далее – Конкурс).

2.Утвердить Положение о проведении Конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (прилагается).

3.Возложить на Министерство экономики Республики Абхазия полномочия по организации Конкурса.

4.Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Озган К. К.– вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия (председатель);

Ахуба А. М. – начальник Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру (заместитель председателя);

Читанава С. М. – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;

Дочия И. Ш. – глава Администрации Ткуарчалского района;

Хибба И. Р. – начальник отдела лицензирования Министерства экономики Республики Абхазия (ответственный секретарь).

5.Установить сбор за участие в Конкурсе в размере 30 000 рублей. Указанный сбор зачисляется в республиканский бюджет.

6.Опубликовать извещение о проведении Конкурса в РГУ «Редакция газеты «Апсны», «Издательство газеты «Республика Абхазия», а также на официальном сайте Министерства экономики Республики Абхазия в сети Интернет.

7.Установить, что Конкурс проводится 28 декабря 2020 года, в 14:00 (местное время), по месту нахождения Министерства экономики Республики Абхазия.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 11 декабря 2020 г., № 197

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Приложение к Распоряжению Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 декабря 2020 года №197

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на право пользования участками недр, указанными в разделе 4 настоящего Положения (далее – Конкурс).

1.2. Целью проводимого Конкурса является определение пользователя недр, обладающего опытом по добыче угля подземным способом, а также финансовыми, технологическими и техническими возможностями, квалифицированными кадрами, необходимыми для геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на Ткуарчалском месторождении, расположенном на территории Ткуарчалского района Республики Абхазия, в соответствии с условиями, определяемыми настоящим Положением и лицензией на право пользования участками недр.

1.3. Условия Конкурса разработаны с учетом повышенных требований к недропользователям, осуществляющим добычу угля подземным способом, ввиду чрезвычайной опасности такой добычи на объектах Конкурса и необходимости наращивания запасов угля в перспективе с целью обеспечения экономической целесообразности осуществления масштабных инвестиций в проект по восстановлению ранее функционировавших шахт.

1.4. Победителю Конкурса предоставляется право пользования участками недр и выдается лицензия на право пользования участками недр с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на срок отработки месторождения, который будет определен исходя из технико-экономического обоснования разработки месторождения, обеспечивающего рациональное использование и охрану недр. Добытые из недр полезные ископаемые являются собственностью недропользователя.

2.Соискатели лицензии – участники Конкурса

2.1. Конкурс является открытым по составу участников. Участниками Конкурса могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, абхазские и иностранные юридические лица.

2.2. Одним из основных видов деятельности участников данного Конкурса на протяжении последних 5 лет должна являться добыча угля. Суммарный годовой оборот участника Конкурса во всех сферах его деятельности должен быть не менее 10 миллионов долларов США или эквивалентной суммы в национальной валюте страны участника Конкурса.

2.3. Если участник Конкурса является дочерним предприятием головной организации, то в таком случае опыт и финансовые показатели головной организации также будут учтены в квалификации такого участника конкурса.

3.Общие сведения о месторождении и его характеристика

3.1. В административном отношении Ткуарчалское каменноугольное месторождение относится к Ткуарчалскому району Республики Абхазия и расположено в верховьях реки Аалдзга.

Все шахты на месторождении входят в систему Республиканского унитарного предприятия «Шахтоуправление «Ткуарчалское», которое находится в ведении Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

От железнодорожной станции Очамчыра, расположенной на основной магистрали Закавказской железной дороги, идет железнодорожная ветка на Ткуарчал. Отдельные поселки г. Ткуарчал соединены между собой шоссейными дорогами.

Рельеф Ткуарчалского месторождения сильно расчлененный, преобладают крупные склоны и узкие гребни хребтов. Последние сложены из пород порфиритовой свиты. В пределах распространения пород угленосной и пестроцветной свит рельеф более сглажен.

В геологическом строении Ткуарчалского месторождения принимают участие породы юрского, мелового и четвертичного возрастов:

а) юрские отложения представлены тремя ярусами: байос, бост и киммеридж-титон;

б) меловые отложения представлены всеми своими ярусами и сложены из известняков, мергелей и доломитизированных известняков;

в) четвертичные отложения на месторождении имеют почти повсеместное распространение и представлены делювиальными образованиями. Мощность отложений значительна и колеблется в широких пределах – от нескольких метров до 175 метров.

На месторождении сильно развита гидрографическая сеть, что дает возможность обеспечить город Ткуарчал питьевой и технической водой.

Основной рекой является река Аалдзга, берущая свое начало на четвертой угленосной площади. Протекая по месторождению, она принимает в себя многочисленные притоки. По своему характеру все реки, протекающие на месторождении, представляют собой типичные горные реки с узкими долинами, с большим уклоном, продольный профиль которых изобилует водопадами. Климат на месторождении влажный, сказывается влияние субтропического и высокогорного климата, часто выпадают атмосферные осадки в виде дождя. Среднегодовая температура воздуха составляет +11 градусов.

3.2. Геологоразведочные работы на Ткуарчалском месторождении каменного угля начаты с 1926 года, эксплуатируется месторождение с 1935 года.

Ткуарчалское каменноугольное месторождение разделено на шесть угленосных площадей, все они были взяты на баланс для промышленной отработки, кроме шестой угольной площади (недоразведана). Предварительные геологические изыскания позволяют говорить о наличии на шестой угленосной площади более 10 млн тонн угля.

Техническое состояние шахт №2 и №6 неудовлетворительное. Вскрывающие выработки (штольни) пройдены в 30-х и 50-х годах прошлого столетия. Они закреплены двутавровыми балками с шагом крепления 0,75 м и затянуты деревянными затяжками (досками). За долгое время простоя деревянные затяжки сгнили, на устьях этих штолен образовались завалы. Шахта №8 была пущена в эксплуатацию в 1967 году, и вскрывающая выработка (штольня) была закреплена железобетонными конструкциями (тюбингами). Техническое состояние этой выработки до слепого ствола удовлетворительное.

3.3. Качество углей Ткуарчалского каменноугольного месторождения определялось по анализу проб чистых угольных пачек с частичным засорением внутрипластовыми прослойками, отобранных из всех буровых скважин и горных выработок, пересекающих угольные пласты.

Средневзвешенная зольность разового угля, пересчитанная с учетом 100 % засорения внутрипластовыми прослойками, а также от кровли и почвы пласта в размере 1 %, составляет от 10 до 40 %.

Содержание серы на абсолютно сухом топливе в углях колеблется от 0,3 % до 4 %. Среднее содержание по угольным пластам составляет 0,9%.

В рядовых углях, поступающих из шахт № 2, № 6, № 8 в период их промышленной разработки, оно составляло соответственно 0,9-1,0 %, 1-1,2 % и 0,7-0,9 %. По лабораторным данным по содержанию серы Ткуарчалское месторождение считается малосернистым.

Влажность угля колеблется от 0,2 до 5,5 %. Рабочая влажность по рядовым углям изменяется от 9,7 до 11%.

Выход летучих веществ колеблется от 21,5 % до 48 %, составляя в среднем 31,2 %.

Толщина пластического слоя углей колеблется от 8 до 26 мм, составляя в среднем 17 мм.

Теплота сгорания варьирует в широких пределах – от 3 400 до 7 800 ккал/кг со средним значением 4 500-5 000 ккал/кг.

По данным пластометрических измерений и технических анализов, угли Ткуарчалского месторождения отнесены к марке «Ж» (по последним исследованиям, переходящим в марку «К») и являются пригодными для коксования.

Удельный вес угля в массиве – 1,42 т/м3, мощность вынимаемых пластов составляет от 0,7 метров до 10 метров.

Из оцениваемых углей после обогащения можно получить до 50 % концентрата зольностью 10-12%.

4.Участки недр, выставляемые на конкурс

4.1. На конкурс выставляются следующие участки недр:

1) геологический участок шахты №2 – для разведки и добычи полезных ископаемых. Балансовые запасы угля по категориям А+В составляют порядка 2 000 тыс. тонн по состоянию на 1.01.1992 г.;

2) геологический участок шахты №6 – для разведки и добычи полезных ископаемых. Суммарные запасы угля по категориям А+В+С1+С2 составляют порядка 2 700 тыс. тонн угля по состоянию на 01.01.1992 г.;

3) геологический участок шахты №8 – для разведки и добычи полезных ископаемых. Суммарные запасы угля по категориям А+В+С1+С2 составляют 13 500 тыс. тонн во всех трех участках шахты (Участок-I, Участок-II и Участок-III);

4) геологический участок «Промежуточный» – для геологического изучения угольного пласта (его глубины залегания, мощности и подсчета запасов) и его последующей разработки открытым способом;

5) геологическое поле, примыкающее к геологическому участку шахты №8, – для целей геологоразведочных работ, определения элементов залегания пластов и их мощности, качественной характеристики, подсчета запасов, попутной добычи угля с целью последующей разработки угля в данном геологическом поле при условии экономической целесообразности;

6) шестая угленосная площадь – для поисково-оценочных и геологоразведочных работ с попутной добычей угля с последующей разработкой угля при условии экономической целесообразности.

4.2. Наименования и границы участков определяются в соответствии с существующими геологическими картами. После проведения Конкурса и разработки технического проекта оформляются акты горного (геологического) отвода с отнесением соответствующих расходов на счет победителя Конкурса (лица, которому будет предоставлено право пользования соответствующими участками недр).

4.3. В целях обеспечения экономической целесообразности промышленной разработки месторождения данные участки недр выставляются на Конкурс в качестве единого лота.

5.Основные условия пользования участками недр

5.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель Конкурса обязан обеспечить:

а) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения лицензионного участка по шахтам №2 и №6 – не позднее 6 месяцев с даты выдачи лицензии, а по шахте № 8 – не позднее 18 месяцев с даты выдачи лицензии, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

б) начало строительства/восстановления объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия по шахтам №2 и №6 – не позднее 18 месяцев с даты выдачи лицензии, а по шахте №8 – не позднее 24 месяцев с даты выдачи лицензии;

в) ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия по шахтам №2 и №6 должен быть осуществлен не позднее 24 месяцев с даты выдачи лицензии, а по шахте №8 – не позднее 36 месяцев с даты выдачи лицензии;

г) выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия с производительностью в соответствии с техническим проектом по шахтам №2 и №8 – не позднее 12 месяцев и по шахте №8 – не позднее 36 месяцев с даты их ввода в эксплуатацию;

д) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее чем за 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнорудного предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредные влияния на недра и окружающую среду;

е) завершение геологического изучения участков, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 4.1 настоящего Положения, – не позднее 36 месяцев с даты выдачи лицензии, а в подпункте 6 – не позднее 60 месяцев;

ж) начало промышленного освоения участков, указанных в подпункте «е» настоящего пункта, – не позднее 36 месяцев с момента утверждения отчета о подсчете запасов.

5.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр победитель Конкурса обязан обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезных ископаемых, выборочной отработки отдельных частей предоставляемых участков недр;

д) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождения;

е) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

ж) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

з) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по добыче полезных ископаемых;

и) ведение геологической и иной документации в процессе добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций.

5.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель Конкурса обязан обеспечить:

а) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Абхазии, при проведении работ по строительству горнодобывающего предприятия, добыче и переработке минерального сырья при эксплуатации месторождения, – безопасность жизни и здоровья персонала, связанного с пользованиями недрами;

б) производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по безопасному ведению работ, связанных с использованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для персонала опасного производственного объекта по каждому участку и виду работ для рабочих всех профессий, а также должностных инструкций для специалистов;

г) организацию обучения и повышения квалификации руководителей и работников опасных производственных объектов;

д) снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;

ж) своевременное проведение технического освидетельствования, технических устройств и сооружений;

з) систематический контроль с использованием технических средств за состоянием горных выработок, содержанием вредных газов и пыли, осуществление специальных мероприятий по обеспечению безопасного их состояния, предупреждению прорывов воды, горных ударов;

и) обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы.

5.4. По охране окружающей среды победитель Конкурса обязан обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) соблюдение требований нормативных документов о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах;

в) составление проекта на проведение мониторинга месторождения и окружающей природной среды в районе влияния горнодобывающего предприятия не позднее 24 месяцев с даты получения лицензии;

г) сооружение наблюдательной сети и начало мониторинга на месторождении и в районе влияния горнодобывающего предприятия не позднее 36 месяцев с даты получения лицензии;

д) ведение мониторинга состояния окружающей среды (атмосфера, биоресурсы) в пределах предоставляемых участков недр в течение всего периода его освоения, в соответствии с программой, согласованной с центральным органом государственного управления, уполномоченным в сфере охраны окружающей природной среды;

ж) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на производстве, в окружающую природную среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных отходов производства;

з) очистку промышленных вод перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС;

и) размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производства с наименьшим вредным влиянием на окружающую природную среду и осуществление систематического контроля за их состоянием;

к) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия – осуществление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультивацию нарушенных земель;

л) оперативное извещение центрального органа государственного управления, уполномоченного в сфере охраны окружающей природной среды, и иных уполномоченных органов обо всех авариях, связанных с загрязнением окружающей среды.

5.5. По участию в социально-экономическом развитии региона победитель Конкурса обязан обеспечить:

а) организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе работ, и максимальное использование при освоении месторождения местных трудовых ресурсов;

б) организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению работ, связанных с освоением лицензионного участка;

в) при прочих равных условиях приоритетное привлечение предприятий Ткуарчалского района и иных абхазских предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по изготовлению и поставкам оборудования, технических средств, сырья и материалов и выполнения различного вида работ и услуг.

5.6. Победитель Конкурса обязан внести разовый платеж за пользование недрами. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в объеме 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США. Разовый платеж за пользование недрами вносится победителем Конкурса в течение 60 (шестьдесят) дней с даты выдачи ему лицензии в доход бюджета Республики Абхазия. Эта сумма будет рассматриваться как авансовый платеж за оплачиваемые пользователем обязательные платежи за добычу полезных ископаемых.

Соискатель лицензии может предложить в своей заявке повышенный размер стартового платежа, который будет рассматриваться как дополнительный критерий при выборе победителя Конкурса.

5.7. Взаимодействие между победителем Конкурса и Администрацией Ткуарчалского района Республики Абхазия по вопросам его участия в социально-экономическом развитии территории осуществляется на основании соответствующих соглашений. Указанные соглашения представляются в Министерство экономики Республики Абхазия и хранятся в лицензионном деле.

5.8. Участие претендентов в Конкурсе означает признание ими настоящих основных условий пользования и согласие на их включение в лицензию в качестве основных условий.

6.Заявка на участие в Конкурсе

6.1. Заявка на участие в Конкурсе и прилагаемые к ней документы должны содержать:

– данные о заявителе, включая место его основной деятельности (копии свидетельства о государственной регистрации, учредительных документов, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, банковские реквизиты);

– данные о руководителях или владельцах заявителя и лицах, которые представляют это предприятие при получении лицензии (в том числе данные о лицах, получивших право представлять заявителя при подготовке и проведении Конкурса и при получении лицензии, с приложением нотариально заверенных документов, подтверждающих полномочия на участие в Конкурсе в соответствии с гражданским законодательством и учредительными документами);

– данные о финансовых возможностях предприятия-заявителя, необходимых для выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами (данные последней аудиторской проверки, копия бухгалтерского баланса организации и приложений к нему за предыдущий и отчетный периоды текущего года с отметкой налогового органа о его принятии, документальные данные о наличии у заявителя собственных средств, необходимых для выполнения работ по освоению участка недр, а при необходимости кредитные договоры или договоры займа, обеспечивающие финансовыми средствами участие заявителя в Конкурсе, в том числе уплату им разового платежа за пользование недрами, а также выполнение инвестиционных и социальных обязательств);

– данные о технических и технологических возможностях предприятия-заявителя, а также других предприятий, привлекаемых им в качестве подрядчиков (данные о наличии у заявителя технологического оборудования, квалифицированных специалистов для ведения работ на участке недр, наличие у заявителя лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с пользованием недрами, наличие договоров со сторонними организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков);

– информацию о предыдущей деятельности предприятия-заявителя в сфере недропользования за 5 лет, включая список государств, в которых оно осуществляло свою деятельность в последние 5 лет (данные о наличии у заявителя ранее выданных лицензий на пользование другими участками недр и документы, подтверждающие выполнение условий этих лицензий);

– предложения предприятия-заявителя по условиям пользования недрами (ТЭП) и по участию в социально-экономическом развитии территории.

6.2. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату сбора за участие в Конкурсе. Заявка, поступившая без приложения такого документа, приниматься не будет и не будет зарегистрирована для участия в Конкурсе.

6.3. Документы, составленные на иностранном языке, принимаются вместе с их нотариально заверенным переводом на абхазский или русский язык.

6.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору Конкурса запрос о разъяснении условий Конкурса, в том числе в части содержания документации, подаваемой для участия в нем. В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса организатор Конкурса дает такие разъяснения.

6.5. Комиссия проводит экспертизу заявок, поданных на участие в Конкурсе. О приеме или об отказе в приеме заявки претендент извещается в течение 5 дней с момента ее поступления.

6.6. Отказ в приеме заявки на участие в Конкурсе может последовать в следующих случаях:

– заявка на предоставление лицензии подана с нарушением установленных требований, в том числе если ее содержание не соответствует условиям Конкурса;

– заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;

– может представить доказательств того, что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

– если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования.

6.7. Организатор Конкурса ведет журнал регистрации поступивших заявок на участие в Конкурсе, в котором указываются дата приема заявки, полное наименование претендента, подавшего заявку, перечень представленных документов.

6.8. После приема заявки на участие в Конкурсе претендент становится участником Конкурса и получает у организатора Конкурса документы, содержащие информацию об участке недр.

6.9. Заявки принимаются к рассмотрению вместе с уплатой сбора за участие в Конкурсе до 18.00 ч. 23 декабря 2020 г.

7.Требования к содержанию технико-экономических предложений, представляемых участниками Конкурса

7.1. В технико-экономических предложениях (далее – ТЭП), подаваемых участниками Конкурса, должны содержаться следующие данные:

– предложения по проведению геологического изучения участка недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых, сроки, методы и объемы геологических исследований, а также объемы средств, выделяемых на их проведение;

– сроки представления материалов с подсчетом запасов полезных ископаемых на государственную экспертизу;

– обоснование применения технических проектов и технологических схем разработки месторождений, обеспечивающих оптимальный уровень добычи минерального сырья, экономически обоснованную полноту извлечения из недр запасов полезных ископаемых;

– сроки начала добычи полезных ископаемых и выхода на проектную мощность;

– экономические показатели инвестиционного проекта освоения месторождения;

– намечаемый комплекс мероприятий по охране недр и рациональному использованию полезных ископаемых;

– план мероприятий по консервации и ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами;

– мероприятия по охране окружающей природной среды;

– другие мероприятия, связанные с особенностями освоения предоставляемых участков недр.

8.Порядок работы и принятия решений конкурсной комиссией

8.1. Заседания конкурсной комиссии правомочны, если на них присутствует более половины ее членов от списочного состава.

8.2. Заседание ведет председатель комиссии. В случае если председатель не может принять участие в работе комиссии, заседание ведет заместитель председателя комиссии.

8.3. На каждом заседании ведется протокол, который подписывается председателем и ответственным секретарем.

8.4. Решение об итогах проведения Конкурса принимается открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протокол об итогах деятельности конкурсной комиссии подписывается принимавшими участие в голосовании членами комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство из принимавших участие в голосовании членов комиссии, но не менее половины от списочного состава комиссии.

Члены конкурсной комиссии могут приложить к протоколу особое мнение о результатах проведенного Конкурса.

8.5. Комиссия в течение 5 рабочих дней после проведения Конкурса представляет материалы подведения его итогов в Кабинет Министров Республики Абхазия.

9.Критерии определения победителя Конкурса

9.1. Основными критериями для выявления победителя при проведении Конкурса на право пользования участками недр являются научно-технический уровень программ геологического изучения и использования участками недр, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад в социально-экономическое развитие территории, сроки реализации соответствующих программ, эффективность мероприятий по охране недр и окружающей природной среды, учет интересов национальной безопасности Республики Абхазия.

9.2. В случае если заявки двух и более участников признаны равными по основным критериям, победителем признается лицо, предложившее больший размер разового платежа за право пользования недрами.

10. Порядок и условия признания Конкурса несостоявшимся

10.1. Конкурс может быть признан несостоявшимся в следующих случаях:

– при отсутствии заявок на участие в Конкурсе;

– если ни одна из поданных заявок не принята конкурсной комиссией ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения и законодательства Республики Абхазия;

– на участие в Конкурсе подана одна заявка.

11.Принятие решения по результатам Конкурса

11.1. Решение об утверждении результата Конкурса принимается Кабинетом Министров Республики Абхазия в течение 30 дней с момента его проведения.

11.2. По результатам проведения Конкурса должно быть принято одно из следующих решений:

– об утверждении результатов Конкурса и признании победителя Конкурса с наделением его правом пользования соответствующими участками недр;

– о признании Конкурса несостоявшимся по основаниям, указанным в настоящем Положении;

– о признании Конкурса несостоявшимся по основаниям, указанным в настоящем Положении, и предоставлении единственному участнику права пользования участками недр на условиях объявленного Конкурса;

– об отмене результатов Конкурса, если выявлены нарушения законодательства Республики Абхазия (в том числе нарушения условий Конкурса) при его проведении,

11.3. Выдача лицензий по итогам проведенного Конкурса производится в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия о недрах.

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: политикаАвтор: А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия