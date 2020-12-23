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НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
Президент РА Аслан Бжания проинспектировал пункты пропуска на абхазо-российской границе.
Глава государства ознакомился с тем, как осуществляются пограничный контроль и оформление грузов на КПП «Псоу».
С абхазской стороны в инспекции участвовали председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, заместитель председателя СГБ Абхазии, начальник Пограничного отряда СГБ Рустам Латипов и другие руководители таможенного и пограничного ведомств.
Российскую сторону представляли начальник Пограничного управления по Краснодарскому краю Сергей Махорин, и.о. начальника Управления таможенной службы по Краснодарскому краю Вячеслав Китайский, официальный представитель Таможенной службы РФ в Абхазии Константин Козлов.
Главе государства доложили о пропускной способности на государственной границе.
Президенту также показали старый пешеходный мост, который в соответствии с достигнутыми в Москве договорённостями должен быть реконструирован.
Номер: 123
Выпуск: 4001
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс