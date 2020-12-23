НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

Президент РА Аслан Бжания проинспектировал пункты пропуска на абхазо-российской границе.

Глава государства ознакомился с тем, как осуществляются пограничный контроль и оформление грузов на КПП «Псоу».

С абхазской стороны в инспекции участвовали председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, заместитель председателя СГБ Абхазии, начальник Пограничного отряда СГБ Рустам Латипов и другие руководители таможенного и пограничного ведомств.

Российскую сторону представляли начальник Пограничного управления по Краснодарскому краю Сергей Махорин, и.о. начальника Управления таможенной службы по Краснодарскому краю Вячеслав Китайский, официальный представитель Таможенной службы РФ в Абхазии Константин Козлов.

Главе государства доложили о пропускной способности на государственной границе.

Президенту также показали старый пешеходный мост, который в соответствии с достигнутыми в Москве договорённостями должен быть реконструирован.

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс