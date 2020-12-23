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23.12.2020

УКАЗЫ

Президент РА Аслан Бжания присвоил почетные звания «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» работникам энергетической отрасли.

«За вклад в развитие энергетической отрасли Абхазии, многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» присвоено:

Гамгия Павлу Рафетовичу;

Джаджая Гураму Амерановичу;

Джопуа Нонне Петровне;

Зантария Резо Платоновичу;

Каспаряну Григорию Арсеновичу;

Кация Темуру Леварсановичу;

Кварчия Руслану Цибовичу;

Лабия Игорю Ивановичу;

Ходжикяну Арутюну Андраниковичу.


Номер:  123
Выпуск:  4001
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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