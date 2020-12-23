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23.12.2020
Номер: 123
Выпуск: 4001
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
УКАЗЫ
Президент РА Аслан Бжания присвоил почетные звания «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» работникам энергетической отрасли.
«За вклад в развитие энергетической отрасли Абхазии, многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» присвоено:
Гамгия Павлу Рафетовичу;
Джаджая Гураму Амерановичу;
Джопуа Нонне Петровне;
Зантария Резо Платоновичу;
Каспаряну Григорию Арсеновичу;
Кация Темуру Леварсановичу;
Кварчия Руслану Цибовичу;
Лабия Игорю Ивановичу;
Ходжикяну Арутюну Андраниковичу.
Номер: 123
Выпуск: 4001
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс