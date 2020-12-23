ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые работники энергетической отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Благодаря вашему профессионализму, осознанию значимости своей работы для нашего народа, самоотдаче, удается сохранять одну из важнейших отраслей отечественной экономики».

Бжания пожелал энергетикам и их семьям крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия.

Номер: 123Выпуск: 4001Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс