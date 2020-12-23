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23.12.2020
Номер: 123
Выпуск: 4001
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент РА Аслан Бжания поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые работники энергетической отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Благодаря вашему профессионализму, осознанию значимости своей работы для нашего народа, самоотдаче, удается сохранять одну из важнейших отраслей отечественной экономики».
Бжания пожелал энергетикам и их семьям крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия.
Номер: 123
Выпуск: 4001
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс