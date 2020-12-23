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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 23.12.2020

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые работники энергетической отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Благодаря вашему профессионализму, осознанию значимости своей работы для нашего народа, самоотдаче, удается сохранять одну из важнейших отраслей отечественной экономики».

Бжания пожелал энергетикам и их семьям крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия.


Номер:  123
Выпуск:  4001
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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