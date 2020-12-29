Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КАЛЕНДАРЯ НА 2021 ГОД

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Производственный календарь на 2021 год (прилагается).

2. В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней перенести следующие выходные дни:

– 2 января (суббота) – на 4 января (понедельник);

– 1 мая (суббота) – на 3 мая (понедельник);

– 9 мая (воскресенье) – на 10 мая (понедельник);

– 23 мая (воскресенье) – на 24 мая (понедельник);

– 28 августа (суббота) – на 30 августа (понедельник).

3. В целях рационального использования выходных и праздничных дней перенести рабочий день 5 января (вторник) на 16 января (суббота).

4. В связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (2 мая), следующий за ним вторник (4 мая) будет нерабочим днем.

5. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Апсныпресс», «Издательство газеты «Республика Абхазия», редакция газеты «Апсны» опубликовать Производственный календарь на 2021 год.

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 20 ноября 2020 г., №134

Номер: 125Выпуск: 4003Рубрика: политикаАвтор: А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия