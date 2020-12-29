В ВААК ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Итогам деятельности за 2020 год посвящалось заседание Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса, проведенное в онлайн-формате, где участвовали члены Президиума и Высшего совета ВААК из Абхазии, Германии, Турции, Аджарии, России (КЧР, КБР, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополья), а также председатель Государственного комитета РА по репатриации В.Харазия. По данным руководителя аппарата ВААК К.Тания, Конгресс объединяет более 1500 человек из 14 региональных отделений. В 2020 г. ВААК организовал и провел 28 мероприятий, была оказана помощь 126 репатриантам. Председатель Высшего совета ВААК М.Экзеков закупил медоборудование по списку Оперативного штаба Минздрава РА по борьбе с коронавирусом.

Также проведены другие нужные и полезные мероприятия в республике.

Номер: 125Выпуск: 4003Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс