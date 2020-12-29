ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют.

«Ввести до 1 июня 2021 года временное ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют», – говорится в тексте приказа, опубликованного на странице Госкомсвязи Абхазии в Facebook. Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете.

Номер: 125Выпуск: 4003Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс