ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия подвел итоги 2020 года.

Количество больных, к сожалению, в последнее время стойко увеличивается, причем в медучреждения поступают чаще всего больные в тяжелом состоянии, с различными сопутствующими патологиями, но и сама коронавирусная инфекция дает дополнительные осложнения на легкие с симптомами выраженной дыхательной недостаточности.

Несмотря на то что в условиях пандемии первостепенное внимание уделяется ковидным больным, производится прием и плановых больных. Все ведомственные целевые программы Минздрава и обязательства государства выполнялись.

Сказать, когда пандемия завершится, никто однозначно не сможет.

На базе пансионата «Айтар» в Сухуме работает российский военный госпиталь, который несет колоссальную нагрузку. Они берут на себя порядка 60-70 тяжелых пациентов, это очень серьезная помощь, особенно для Гудаутской больницы, где сосредоточены практически все тяжелые пациенты.

В общей сложности на борьбу с коронавирусной инфекцией в Абхазии в 2020 году направлено 141 млн рублей бюджетных средств.

Номер: 125Выпуск: 4003Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс