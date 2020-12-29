Главная




 
НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ. КОРОТКО 29.12.2020

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ. КОРОТКО

«ТКУАРЧАЛУГОЛЬ» – ПОБЕДИТЕЛЬ

Под председательством вице-премьера, министра экономики РА Кристины Озган состоялось второе заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля.

Претендентами стали ООО «ВиллаЕлена» и ООО «Ткуарчал-уголь». На основании экспертного заключения ООО «ВиллаЕлена» было отказано в приеме заявки. На втором заседании конкурсной комиссии ООО «Ткуарчалуголь» было признано победителем.


Номер:  125
Выпуск:  4003
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

Возврат к списку

 