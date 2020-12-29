НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ. КОРОТКО

«ТКУАРЧАЛУГОЛЬ» – ПОБЕДИТЕЛЬ

Под председательством вице-премьера, министра экономики РА Кристины Озган состоялось второе заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля.

Претендентами стали ООО «ВиллаЕлена» и ООО «Ткуарчал-уголь». На основании экспертного заключения ООО «ВиллаЕлена» было отказано в приеме заявки. На втором заседании конкурсной комиссии ООО «Ткуарчалуголь» было признано победителем.

Номер: 125Выпуск: 4003Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс