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29.12.2020
Номер: 125
Выпуск: 4003
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ. КОРОТКО
«ТКУАРЧАЛУГОЛЬ» – ПОБЕДИТЕЛЬ
Под председательством вице-премьера, министра экономики РА Кристины Озган состоялось второе заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля.
Претендентами стали ООО «ВиллаЕлена» и ООО «Ткуарчал-уголь». На основании экспертного заключения ООО «ВиллаЕлена» было отказано в приеме заявки. На втором заседании конкурсной комиссии ООО «Ткуарчалуголь» было признано победителем.
Номер: 125
Выпуск: 4003
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс