Продукты, без которых не обходится Новый год

Колбаса, мороженое и «котлеты с булочкой»: от АНАСТАСА МИКОЯНА

Анастас Иванович Микоян – выходец из крестьянской бедноты. Он отучился в семинарии, поступил в духовную академию и готовился стать священником. Но революция распорядилась иначе. Энергичный уроженец Тифлисской губернии очень быстро нашёл себе применение в коридорах власти страны Советов. Он стал кормить народ. Кормил, в отличие от многих нынешних деятелей, нe завтраками.

ЧТО ВАЖНЕЕ КОММУНИЗМА

В августе 1926-го 30-летний Микоян стал самым молодым советским наркомом, возглавив Наркомат внутренней и внешней торговли СССР. Через 4 года то ведомство было разделено на Наркомат внешней торговли и Наркомат снабжения – Микоян возглавил последний. В1934 г. он уже во главе нового Наркомата – пищевой промышленности.

Как сетовал сам Микоян, в СССР была не столько пищевая промышленность, сколько пищевой промысел, доставшийся от старой России. За дело он взялся с невиданным энтузиазмом. Говорят, Сталин даже шутил, что для Микояна производство колбасы, сыра и мороженого важнее строительства коммунизма. К середине 1930-х в СССР были построены десятки крупных мясных комбинатов, консервных и сахарных заводов, чайных фабрик. Производилась модернизация многих старых пищевых предприятий. Интересно, что в юности Микоян был вегетарианцем, правда, затем начал есть и мясо, и рыбу.

Он считается «отцом» докторской колбасы – изделия идеологически выверенного, но вкусного и предназначенного, как было сказано в документах того времени, «больным, имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». На производство этой колбасы шли только натуральные продукты. Классический рецепт «Докторской» оставался неизменным вплоть до конца 1950-х гг. Потом оказалось, что крупного рогатого скота в СССР не хватает, да и свиней, которым суждено было превратиться в составляющую часть диетической колбасы, стали откармливать отходами рыбной промышленности, из-за чего их мясо приобрело рыбный привкус. Качество колбасы начало ухудшаться.

Заметим, что в наши дни бренд «Докторская» и вовсе эксплуатируют все кому не лень, выпуская колбасу с огромным количеством усилителей вкуса, ароматизаторов, эмульгаторов и фиксаторов окраски. А некоторые умудряются изготавливать колбасу вообще без мяса – о такой возможности Микоян наверняка даже не догадывался.

В НЬЮ-ЙОРК ЗА МОРОЖЕНЫМ

В 1936 г. Анастас Иванович отправился в Америку – знакомиться с новыми технологиями в пищевой отрасли и присмотреть там что-нибудь подходящее для нашей страны в плане питания. За два месяца командировки советская делегация побывала во многих городах, проехала тысячи километров. В Нью-Йорке, например, советские товарищи попробовали на вкус и отобрали в качестве перспективных несколько сортов мороженого. Памятные многим читателям с детства пломбир сливочный, крем-брюле и фруктовое мороженое именно тогда были рекомендованы для производства в СССР. Вскоре в Москве построили фабрику мороженого, оборудование для неё закупили в Америке. Качество продукта контролировалось очень строго. Основой служили натуральные ингредиенты, молочные жиры и полное отсутствие консервантов.

Американские гамбургеры Микояну тоже пришлись по вкусу. И уже в 1937-м в крупных советских городах на заокеанском оборудовании было налажено производство этого диковинного для нас продукта. В СССР гамбургеры назывались «горячими московскими котлетами с булочкой».

«Продажа котлет встречена у нас очень хорошо потребителями, и торговля шла бойко. Лишь война помешала широко распространить это начинание по всей стране», – вспоминал позднее Микоян.

А ещё в ходе поездки в Штаты Микояна впечатлили рыбные консервы в масле, сгущёнка в банках и промышленное производство овощных и фруктовых соков, важнейшим из которых был апельсиновый. Правда, на нашей почве в силу климатических условий выбор был сделан в пользу томатного сока.

«АиФ», декабрь 2020 г.

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: обществоАвтор: «АиФ», декабрь 2020 г.