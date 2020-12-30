ЕЛКА, ДЕД МОРОЗ И – «БУКЕТ АБХАЗИИ»

На новогодней волне

Циала Аркадьевна Перевозник окончила сухумскую среднюю школу №4 им. В.В.Маяковкого, музыкальную школу, сухумское музыкальное училище по классу фортепиано. Преподавала музыку во 2-й музыкальной школе. В 1999 году репатриировалась в Израиль.

– Уже 21 год моя семья живет в Израиле в городе Тверия, расположенном на берегу красивого озера Кинерет. Этот город с древней историей чем-то напоминает наш Сухум: так же амфитеатром поднимается в гору, вокруг – эвкалипты, олеандры, мимоза, а вот магнолий – гордости абхазских улиц и парков – нет.

Родившиеся, сформировавшиеся, впитавшие абхазские традиции члены моей семьи с первых же дней пребывания в Тверии стали с интересом знакомиться с жизнью и бытом коренных израильтян, изучали их обычаи, язык, нравы. Этот народ такой же приветливый, говорливый, добрый, отзывчивый, как и в Абхазии. Не успели мы заселиться в квартиру, выделенную нам государством, как стали приходить соседи, спрашивали, что нам нужно, приносили еду, предметы домашнего обихода и даже мебель. А вот некоторые, исторически и религиозно определенные правила, традиции, обычаи отличаются от привычных нам. В Израиле, например, еврейский новый год, называемый здесь Рош Ха-Шана (рош – голова, шана – год), отмечают в сентябре и по своему летосчислению. Так, 18 сентября 2020 года начался год 5781-й. Традиционно на праздничном столе здесь яблоки и мед, непременно рыба, приготовленная и поданная на стол с головой. Это знак того, что все начинается с головы, обязательно должен быть гранат – знак изобилия, плодородия и объединенности людей. Традиции ставить елки здесь, естественно, не было. Но с приездом в Израиль репатриантов из Советского Союза, России, да и из Абхазии, встреча Нового года в ночь на 1 января постепенно стала входить в обиход коренных жителей.

Мы, естественно, привезли с собой любимую всеми нами традицию встречи Нового года. Помню, с какими большими трудностями нам в первый год удалось раздобыть елочку – помогли друзья. Не забыть и то, какие были удивление и радость у соседских детей и взрослых, живущих в нашем 20-квартирном доме, пришедших посмотреть на эту диковинку. Неподдельный восторг вызвали и елочные шары, фигурки, яркие гирлянды, Снегурочка, а особенно бородатый, с большим мешком Дед Мороз, привезенные нами из Сухума.

Конечно, это новогоднее действо продолжает повторяться у нас из года в год. К нашим детям активно присоединились их подружки – мароканки, йеменки, европейки из Франции и других стран Старого Света, девочки из Эфиопии – здесь большая община евреев – потомков царицы Савской из Эфиопии. Некоторые соседи, глядя на нас, начали украшать елочки и для своих детей. Тем более, сейчас елки перестали быть редкостью и проблемой. В магазинах продаются искусственные, порой не отличимые от живых, даже с запахом хвои. А 1 января к нам уже традиционно заглядывают гости, поздравить с праздником. Новогодний стол в нашей семье всегда изобилует блюдами кавказской кухни, в большей мере, абхазской, которые я с удовольствием готовлю. И, конечно, на столе всегда наши абхазские вина – «Псоу», «Лыхны», «Букет Абхазии». Кстати, их иногда продают в Тверии, в так называемых русских магазинах. Во время дружеского застолья все члены нашей семьи, отвечая на многочисленные вопросы гостей, рассказывают об Абхазии, откуда мы приехали, о схожести наших характеров и взаимоотношений, об обычаях, отличающих нас.

Семейные традиции, привезенные из Абхазии, мы храним. И нам приятно, что тепло и красоту нашей родины мы сумели передать и нашим теперешним землякам. Это доставляет радость нам. И им тоже.

Израиль, г.Тверия

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва