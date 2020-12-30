Встали! Тост – идет!

На новогодней волне

Ариадна Илларионовна Филиппаки. Окончила сухумскую среднюю школу №10 им. Н.А.Лакоба, музыкальную школу и музыкальное училище; в Московском историко-архивном институте получила специальность историка-архивиста. Работала в Абхазском государственном архиве, преподавала в музыкальной школе. Практически с нуля – был выделен финский домик на территории сухумской средней школы №12 в районе Маяка – построила и возглавила детскую музыкальную школу №5.

Ариадна – из семьи известных сухумских педагогов. Ее бабушка Леонида Платоновна Соловьева была одним из лучших и востребованных преподавателей французского языка (накапливать опыт работы начала еще в сухумской женской гимназии (сегодня это школа №2)). А мама Светлана Михайловна Солтыш преподавала физику. Очень известным и уважаемым сухумским врачом был брат Ариадны Рюрик Филиппаки. Он первым и уехал в Грецию по настоянию жены. А потом «перетащил» и маму Светлану Михайловну, которая нуждалась в его постоянном врачебном наблюдении. А с мамой поехала и Ариадна.

– Обосновались мы в Салониках. Мне всегда, при всех моих образованиях, хотелось быть гидом-экскурсоводом. И именно в туристической Греции эта профессия очень востребована. Но для того, чтобы начать такую работу, свое образование историка-архивиста мне пришлось подтвердить, обучаясь в Университете на острове Лесбос. Экзамены сдавала на греческом языке. Диплом гида получила. Занимаюсь любимым делом с русскоязычными группами из разных стран. Когда я рассказываю туристам об истории Греции, ее великих памятниках, выдающихся философах и ученых, а также о быте, традициях, увлечениях современных греков, я очень часто вспоминаю и некоторые страницы абхазской истории, контакты греков и жителей Абхазии, которые насчитывают не одно столетие. Сейчас, в связи с ковидной пандемией, наше туристическое агентство не работает, ждем конца карантина.

Я поздравляю с наступающим 2021 годом моих друзей, соседей, коллег, всех жителей моей дорогой Абхазии. Желаю поскорее расстаться со всеми проблемами и негативом, которые принес 2020-й. Поэтому хочу поделиться своим позитивом, пусть не очень весомым, но для меня значимым: к новогоднему застолью мне удалось стать обладательницей большого кружка настоящего абхазского копченого сыра. Мне помогли с этим в магазине, принадлежащем Серафимову – греку из Абхазии. Сыр необходим мне для настоящей абысты. Без этого для меня Новый год не Новый год. За все годы, что я живу здесь, а это уже 30 с лишним лет, у меня не было ни одного года без дымящейся на столе абысты, расплавляющегося копченого сыра, ароматного асыдзбала и жгучей аджики. Эту абхазскую традицию я переняла у моей свекрови Анфисы Ивардава-Агрба, преподавателя Абхазского госуниверситета. Она меня и научила варить абысту со всеми тонкостями, как ее варят в Бзыпской Абхазии.

И еще об одном хочу рассказать. Надо мной в Салониках иногда посмеивались, что я приучила мужчин – моих греческих друзей – во время любого застолья вставать и тост произносить только стоя. А теперь многие и сами пропагандируют эту чисто абхазскую традицию среди друзей – поняли мудрость этого обычая: сидишь, ешь, встал, выпил, поговорил, снова сел, встал… Это как гимнастика для организма, польза для здоровья.

Конечно, к Греции я привыкла. Но все равно живу с мыслью, что я здесь временная. Я обязательно вернусь в Абхазию.

Греция, г.Салоники

* * *

…Время было позднее – перевалило за полночь. Вряд ли еще кто-то позвонит мне. Мы хорошо знаем часовые пояса стран, где живут близкие нам люди. И значит, есть время поразмышлять обо всем, сказанном моими дорогими собеседниками. Поздравления, наилучшие пожелания… Но основное, наверное, COVID-19 из 2020-го. Беда объединила всех людей в едином стремлении помочь, защитить, спасти! А еще была ностальгия у тех, кого судьба разлучила с Родиной. Она была в деталях памяти, в незначительных фактах и даже в шутке. Наверное, это истина, то, что взросло в душе на родной земле, не забывается.

Разговаривала, сопереживала и подготовила услышанное к публикации Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва