С НОВЫМ ГОДОМ! ПРОДОЛЖАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО. ОНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Каждый год, который остается в прошлом, дает возможность подвести некие итоги и заглянуть в будущее. Прошедший год оказался не самым легким, и таким он был не только для кого-то конкретно, но и для большинства людей нашей планеты. Однако жизнь продолжается, к счастью. И в ней есть место добру и радостям, большим и маленьким. Я хочу поделиться своей историей, в которой есть место добру, простым человеческим отношениям, которые вселяют веру, в некоторой степени надежду, а значит, и любовь.

Итак, по порядку. Летом 2019 года состоялось наше знакомство с девушками из Архангельска, которые приехали провести свой отпуск в Абхазии. И местом своего отдыха они выбрали Гудауту. Каждый день, проведенный в самых привлекательных для туристов местах, им нравился. И море, и воздух, и природа, и люди, с которыми они успели познакомиться. А еще девушки просили передать, что удивляются тому, как чисто в нашем городе, здесь убирают каждый день! Этот факт меня не просто удивил, но и заставил задуматься. Ведь именно издалека видится прекрасное, а мы уже как-то привыкли.

Наше знакомство не прервалось летними днями, мы остаемся на связи, обменивались красивыми фотографиями, как сейчас принято. Северные пейзажи не могут оставить равнодушными, они меня завораживают. А я посылаю им фотографии, в которых осталась частица нашей дружбы. Но не всегда мои фотографии вызывают у них восторг, они так хотят сами приехать и вновь увидеть эти завораживающие своей красотой восходы и закаты над морем. Нынешним летом, по понятным причинам, это не удалось. Но мы не теряем веры, что вновь здесь встретимся.

Какое это все имеет отношение к Новому году? Возможно, самое прямое. Мои знакомые, Светлана и Наталья, прислали мне посылку, в которой были знаменитые поморские Рождественские печенья, козули. Представьте, из Архангельска, преодолевая тысячи километров, чтобы создать мне, моим друзьям, коллегам, праздничное настроение, девушки с любовью собирали северные гостинцы.

А козули – это имбирное печенье, его рецепту уже сотни лет, и готовят его в северных широтах, а потом дарят на праздник детям и взрослым. Традиционный архангельский плоский обрядовый пряник, выпекают в форме зверей, птиц и растений и украшают глазурью. Он изготавливается из пряничного теста, в которое добавляется жжёный сахар. Козули выпекаются к Рождеству, однако в наши дни их начинают делать уже к Новому году.

Так, ко мне уже второй год доставляют посылочку, в которой не просто гостинцы, а человеческое тепло. И это тепло помогает преодолевать те трудности, которые преподносит жизнь. Мне было настолько приятно разворачивать подарки! Я вернулась в детство и вновь поверила в то, что Дед Мороз действительно приносит подарки. И это состояние души, которое мне подарили мои просто знакомые из северного города Архангельска, очень важно для меня. И теперь на моем новогоднем праздничном столе рядом с традиционными блюдами найдут свое достойное место и архангельские пряники.

Не переставайте верить в добро, не переставайте делать добро своим близким, знакомым и незнакомым людям. И тогда все у нас будет ХОРОШО! С НОВЫМ ГОДОМ!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району