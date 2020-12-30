С НАДЕЖДОЙ НА СЧАСТЬЕ

Новый год – светлый праздник, несущий надежды на предстоящую жизнь в течение 12 месяцев. А потом снова, в очередной год, мы выстраиваем планы, ждем счастья, удачи, здоровья. Не была исключением и встреча 2020 года, когда желали себе и близким, стране и всем людям в других странах всего доброго. Единственное, что нас немного смущало, помнится, – так это то, что наступал високосный год. Но не впервой же, пронесет…

Не пронесло. Мы весь этот год были тяжело спрессованы навалившейся на планету бедой – всеобщей коронавирусной инфекцией. Она унесла жизни многих людей, в том числе нам близких и дорогих. Вирус, агрессивный, заставил нас бояться, ждать самого плохого и не видеть просвета. Сейчас, к счастью, просвет появился – вакцина, которая должна спасти человечество. Спасибо ученым и всем медикам за самоотверженность, талант, ум, человечность. Не зацикливаясь больше на этом, скажу, что у нас, жителей Абхазии, были и другие нелегкие, вызывавшие нервозность моменты. Это – новые выборы власти, когда думаешь: лишь бы между собой не передрались; новые перестановки в чиновничьих структурах; политические вызовы Абхазии в связи с развязыванием войны в Закавказье; проблемы в экономике из-за позднего открытия курортно-туристического сезона и временного мандаринового коллапса на Псоу; социальные проблемы из-за сбоев в электроэнергии по вине майнеров, преследующих не интересы государства и народа, а только личные; перебои в водоснабжении…

Но состоялось и немало положительного в уходящем году, что можно вспомнить с удовлетворением. Это и относительно спокойно прошедшие президентские выборы, встречи нового Президента Абхазии А.Бжания с Президентом РФ В.Путиным и не покидающая нас всенародная надежда на соседа – политического партнера, который, верим, сможет оградить нас от военных поползновений, вынашиваемых другим соседом на востоке, особенно в связи с событиями в Карабахе. Добавлю сюда факт, способствовавший улучшению нашего духовного, морального и физического состояния (лично я ощущала подобный эмоциональный всплеск), – пресс-конференцию В.Путина в декабре уходящего года. Развитие РФ и твердая позиция её лидера не могут не вызывать гордость за страну, с которой мы связаны давно и корнями, и кронами. Многая лета этим связям!

Страна наша смогла решить и многие социальные проблемы. Без задержек выплачивается заработная плата, свет теперь подается почти регулярно, а перспективы водоснабжения просто радуют, особенно в Сухуме, где меняются постоянно в последнее время старые трубы на новые, а значит, питьевая вода будет чистой и безопасной. Смущает только то, что ныне столица наша изранена перерытыми улицами. Конечно же, есть надежда, что они будут вновь заасфальтированы в наступающем 21-м году.

И последнее, о чем хочу сказать. У моих близких родственников Нателлы Квеквескири и Заура Шалашаа родилась внучка – Мариэль Шалашаа, а у близкой подруги Инны Хаджимба тоже родилась внучка – Сибилла Когония. Первой исполнились две недельки, второй – два месяца. Это были самые приятные новости для меня в конце уходящего года. Это счастье в семьях близких мне людей. Это то счастье, которое должно быть во всех без исключения семьях Абхазии. Пусть будет так!

Заира ЦВИЖБА

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА