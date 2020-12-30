ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Алеко Алексеевич Гварамия – известный миру как ректор Абхазского государственного университета, академик РЕАН, доктор физико-математических наук, почетный доктор многих известных в мире учебных и научных центров, пополнивший когорту выдающихся математиков планеты.

Я счастлив и благодарен судьбе, что работаю под его началом.

В канун наступления Нового 2021 года многое хочется пожелать Алеко Алексеевичу, но прежде всего хочу пожелать себе как можно дольше работать под его началом, оставаться в кругу его друзей и единомышленников. Убежден, что того же желают себе многие люди в самых разных уголках нашей планеты.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВАС, ДОРОГОЙ АЛЕКО АЛЕКСЕЕВИЧ!

Несокрушимого Вам здоровья!

Все мы – граждане Абхазии – благодарны Вам за Абхазский государственный университет, который Вы вывели на путь возрождения, становления и развития, сделали его бесценным общенародным достоянием. Вы на века заложили фундамент развития абхазской науки, которая еще не раз прославит нашу страну, народ и Ваше дорогое всем нам имя своими открытиями и свершениями, как прославляете их Вы!

Патико АЛАН, почетный профессор АГУ

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: обществоАвтор: Патико АЛАН, почетный профессор АГУ