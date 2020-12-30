И ЧУДО СБУДЕТСЯ

Этот год стал большим испытанием для нас. И вот он подошёл к концу. И вновь затеплилась надежда, что все плохое осталось позади, что впереди нас ждет только хорошее. Любимый новогодний праздник ныне для многих пройдёт не так, как обычно, ведь рекомендовано провести его в узком кругу семьи, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, запрещены массовые мероприятия.

Однако стоит ли расстраиваться по этому поводу? Ведь Новый год – это прежде всего семейный праздник, а с друзьями, родственниками, коллегами можно связаться через интернет, по видео и даже пригласить их к праздничному столу. Современные технологии смогут разнообразить праздник и любителей шумных компаний. Пушистая ель, сияющая гирляндами огней, украшенная ёлочными игрушками, мерцающими среди разноцветного дождика, бенгальские огни, фейерверки, звон бокалов, наполненных искристым шампанским, шутки и смех за красочно накрытым столом, вкусная еда, подарки под елью. Как мы встретим Новый 2021 год, насколько он будет волшебным, ярким и запоминающимся, зависит только от нас, от нашей фантазии, от нашего умения радоваться и дарить эту радость другим, дарить чудо.

Помню, однажды после новогодней ночи я с улыбкой спросила дочку соседки:

– Ну, что, приходил Дед Мороз? Оставил подарок под елкой?

Малышка неожиданно расплакалась.

– Нет, не приходил, не приходил, – всхлипывая, несколько раз повторила она. Я удивилась, семья обеспеченная, дочку обожают, а оставили без подарка. Неужели?

И тут девочка продолжила жаловаться:

– Мама подарила, а Дед Мороз ничего не подарил.

Так эту малышку сказка обошла стороной, ведь чудо и волшебство, удивляющее детей, в руках взрослых.

Конечно, несмотря на ограничения, мы будем больше встречаться, больше общаться в новогодние дни, надеюсь, в разумных пределах. Течение жизни не остановить, как воду в реке. Но берегите себя и своих близких, будьте здоровы и счастливы и не теряйте веры в чудо, которое обязательно сбудется.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ