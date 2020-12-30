РЕШЕНИЕ ВОПРОСА В ЛЕЧЕНИИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ

Юбилей в канун Нового года

В Национальном онкологическом центре состоялась конференция, посвященная юбилейной дате – 25-летию создания специализированного онкологического учреждения и онкологической службы в целом. На конференции присутствовали: замминистра здравоохранения РА В.В.Вардания, почетный гость из Посольства РФ в Республике Абхазия, доктор медицинских наук, профессор Р.Д.Сафаев, председатель Профсоюзов медицинских работников Абхазии М.М.Шанава, председатель Фонда обязательного медицинского страхования В.В.Жиба, директор Института курортологии О.В.Осия и другие.

Открыл конференцию главный врач ГУ МЗ РА «НОЦ» Л.З.Аргун. Он рассказал об истории создания и становления специализированного учреждения и службы в целом, отметив, что онкологического учреждения и онкологической службы в Абхазии не было на протяжении четырех лет, так как существовавший ранее Сухумский онкодиспансер по ул.Пушкина, сгорел во время Отечественной войны народа Абхазии.

Гражданам Абхазии приходилось выезжать за пределы страны. Это могли позволить себе не все – из-за отсутствия финансовых возможностей и больших ограничений пропускного режима на границе по реке Псоу, что создавало серьезные проблемы населению в вопросах их лечения. В этой связи 12 октября 1995 г. было принято Постановление Кабинета Министров за № 285 о выделении бывшей Сухумской 1-й городской больницы для создания на ее базе онкологического учреждения. 15 ноября 1995 г. Л.З.Аргун был назначен главным врачом, и началась кропотливая работа по экстренной организации и работы онкологического учреждения, в том числе по созданию онкологической службы. Лев Забетович характеризовал эту работу следующим образом. В своем развитии и становлении онкология прошла длинный «тернистый» путь. Пройденные 25 лет стали целой эпохой. Он отметил, что была выполнена основная задача по становлению данного направления и было сформировано отдельное специализированное учреждение. Это подтверждается объемами обследований и видами лечения онкологических больных, которые в разы превзошли довоенный уровень оказания онкологической помощи населению. Главной задачей всегда было и остается создание максимальных возможностей и полноценных и качественных условий на базе НОЦ для лечения онкологических больных, чтобы минимизировать выезды на лечение за пределы РА наших граждан. Самым важным подспорьем является молодой кадровый потенциал, который уже в своем профессиональном росте достиг многого. Выражаю уверенность в том, что постоянно повышая свой профессиональный уровень и имеющийся молодой потенциал, занимающийся наукой, НОЦ имеет большой шанс, при дальнейшей поддержке Правительства, в очередной раз повысить статус онкоцентра и стать научным национальным онкологическим центром.

Далее выступила Елизарова А.Т., врач-методист, зав. организационно-методическим отделом НОЦ. Она сделала полный экскурс за 25 лет и зачитала основные сравнительные статистические показатели в хронологическом порядке за каждые 5 лет: показатели первичной заболеваемости; показатели пятилетней выживаемости; показатели запущенности; показатели смертности. Вышеуказанные показатели за последние пять лет в сравнении с разными регионами России свидетельствуют о том, что есть отдельные показатели хуже чем в России, а некоторые лучше и, этому есть объяснение. Это связано с географическими и иными особенностями, о которых мы знаем, которые мы учитываем и над которыми мы всегда работаем.

Затем выступил Шумкин А.М., зав. отделом клинической патологии и химиотерапии. Он коротко рассказал о лабораторной диагностике и работе клеточной лаборатории. Все это стало возможным благодаря кропотливому труду всего коллектива и поддержке Правительства. Он поблагодарил руководство НОЦ и Правительство республики за то, что сделано в этом вопросе, что позволило выйти на иной, более высокий и качественный уровень диагностики в лечении онкологических больных.

Адлейба С.Т., врач–онколог, ведущий химиотерапевт, зам. главного врача по науке, отметила большую роль химиотерапии в лечении злокачественных новообразований, подчеркнув, что «за этим большое будущее и важным является то, что в НОЦ стало возможным проведение высокотехнологического химиотерапевтического лечения онкологическим больным, которое ранее не представлялось возможным, и которое, несомненно, стало возможным, благодаря профессионализму врачей-онкологов, руководству НОЦ и Правительства. И очень важно, что стало возможным получение адекватного лечения у себя дома, в Национальном онкоцентре. Занимаясь параллельно наукой, могу с уверенностью сказать, что у НОЦ большие перспективы».

Выступили и другие врачи-онкологи, которые также способствовали достижению целей и задач, стоящих перед сообществом онкологов НОЦ.

Затем было предоставлено слово почетному гостю – Сафаеву Раджапу Давроновичу, доктору медицинских наук, профессору онкологии.

В своем выступлении он отметил, что достоянием любого государства является ресурс человеческой жизни и ее качество. Сохранение этого ресурса является государственной задачей и проблемой, потому что люди болеют и умирают не только от телесных, но и от душевных ран. Знакомство с НОЦ Абхазии еще раз доказывает, что онкологи республики во главе с главным и заслуженным врачом Львом Аргун занимаются исцелением, физической и духовной природы рака. Поднять онкологическую службу – это значит поднять государственный флаг Абхазии. За 25 лет сделано немало, что было сказано в докладах ведущих сотрудников НОЦ. Визитной карточкой онкоцентра являются его кадры, они как бойцы до сих пор сражаются с главным врагом – раком, спасают жизни граждан. Особенно это выражено в подходе к лечению рака молочной железы. Совершенно четко поставлена задача перед онкологами республики – выявить, предупредить и вылечить! Есть очень интересные с нашей точки зрения научные и экспериментальные работы НОЦ. Уверен, за ними будущее в области химиотерапии и вакцинации определенных нозологических форм рака. 25 лет – это только начало пути. Желаем удачи в решении сложных вопросов онкологических проблем.

Осия О. В., – директор Института курортологии, поздравил со значимой датой, сказал, что Лев Забетович проявил свои организаторские способности во время ОВНА 1992-1993 гг., организовав медицинскую службу и Новоафонский военный госпиталь, в котором были спасены сотни жизней раненых. И поэтому у меня была полная уверенность в том, что он может создать современный онкологический центр. Он пожелав всему коллективу онкологов во главе с главным врачом успехов в достижении намеченных планов.

Замминистра здравоохранения РА В.В.Вардания рассказал о деятельности онкологического диспансера, функционировавшего в Сухуме до войны 1992-93 гг., коллектив которого несмотря на непростые условия оказывал пациентам необходимую помощь. Понятно, что сейчас условия работы онкодиспансера и оснащение лечебно-диагностическим оборудованием соответствуют современным нормам, благодаря тому, что Правительство Абхазии считает приоритетной задачей развитие сети медицинских учреждений. Бесспорно и то, что за минувшие 25 лет наука, медицинские технологии и в таком направлении, как онкология, достигли высокого уровня, не сравнимого с довоенным.

Известно, что главным фактором успешного развития является человеческий фактор. Хочу отметить, что коллективу онкодиспансера удалось достичь серьезного профессионального уровня оказания медицинской помощи в значительной степени благодаря организаторским способностям, опыту, упорству и настойчивости главного врача Аргун Л.З., которому удалось совместно с коллективом единомышленников преодолеть сложности периода организации и становления диспансера. Радует то, что в коллективе наряду с опытными врачами работают молодые доктора с достойным образовательным уровенем, с пытливостью ума и желанием достичь новых высот. Можно сказать, что они уже состоялись как специалисты достойного профессионального уровня. Например, Адлейба С.Т. – ведущий химиотерапевт, которая одновременно занимается наукой, и ее доклад достоин быть отмеченным. Надо отметить и Шумкина А.М., который, занимаясь лабораторной диагностикой, использует самые современные технологии с врачом-лаборантом Хашба Л.А. – специалистом по клеточным технологиям. Одновременно возглавляя работу клеточной лаборатории, она осуществляют культивирование клеток из собственной опухоли пациентов. Все это свидетельствует о том, что коллектив способен и дальше решать серьезные задачи. И есть уверенность, что в онкоцентре и дальше будут делать все возможное для оказания высококвалифицированной помощи пациентам. Желаю успехов коллективу!

Жиба Виктория Владимировна – председатель Фонда обязательного медицинского страхования, поздравила весь коллектив онкологического центра со знаменательной юбилейной датой, пожелала коллективу больших успехов в достижении намеченных планов.

Председатель профсоюза медицинских работников Абхазии Марина Михайловна Шанава поздравила весь коллектив со столь знаменательной датой создания Абхазского национального онкологического центра, пожелала в ближайшем будущем переименовать его в Научный Национальный онкологический центр, и чтобы у Льва Забетовича хватило терпения и сил довести начатое до конца.

В заключение Лев Забетович Аргун искренне выразил слова благодарности всем гостям, Абхазскому телевидению и информационным службам.

ГУ МЗ РА «НОЦ»

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: обществоАвтор: ГУ МЗ РА «НОЦ»