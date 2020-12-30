ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Республика Абхазия»!

От имени Официального Представительства Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике и от себя лично направляю вам самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым 2021 годом!

Уходящий 2020 год был для каждого из нас насыщен множеством различных событий в личном и профессиональном плане. И пусть со звоном курантов в последнюю ночь этого года в прошлом останутся все печали и невзгоды, а с собой в Новый 2021 год мы возьмем результаты проделанной работы и все доброе, что достигнуто нами, чувства любящих людей и эмоции, которые по-настоящему дороги и бесценны.

Пусть наступающий 2021 год оправдает ваши самые смелые ожидания, увенчает успехом благие начинания, подарит теплоту и искренность человеческих отношений, станет благополучным для вас и ваших близких.

Александр ВАТАМАН, Полномочный представитель Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: политикаАвтор: Александр ВАТАМАН, Полномочный представитель Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике