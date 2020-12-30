ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Новым годом и Рождеством.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2021 годом и Рождеством! В уходящем году российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, продолжили динамично развиваться. Воплощались в жизнь масштабные планы социально-экономического развития республики, ускорялась реализация крупных совместных проектов. Уверен, что в 2021 году многоплановое сотрудничество продолжит расширяться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых перспективных инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия.

С уважением, М.МИШУСТИН, Премьер-министр Российской Федерации»

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: политикаАвтор: М.МИШУСТИН, Премьер-министр Российской Федерации»