ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Новым годом и Рождеством.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич! Искренне поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. В уходящем году отношения между Россией и Абхазией, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались в конструктивном ключе. Рассчитываю на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, доброго здоровья, счастья и успехов, а всем жителям Абхазии – мира и благополучия.

С уважением, В.ПУТИН, Президент Российской Федерации Москва, Кремль

30 декабря 2020 года»

Номер: 126Выпуск: 4004Рубрика: политикаАвтор: В.ПУТИН, Президент Российской Федерации