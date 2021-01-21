О МИРЕ НА КАВКАЗЕ

Политика

Министерство иностранных дел Абхазии выступило с комментарием в связи с заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга на конференции Парижской научной школы по вопросам иностранных дел, где он объявил, что для него ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее – «почти провокация». «Данное заявление, сделанное в контексте обсуждения стратегии НАТО по вовлечению в альянс Грузии и Украины, представляет интерес с точки зрения выявления подходов стран-членов НАТО к современным международным реалиям. Как следует из выступления главы НАТО, подходы Брюсселя, формально равные и уважительные по отношению ко всем членам международного сообщества, на деле являются крайне избирательными и страдают очевидной тенденциозностью»,– говорится в Комментарии МИД РА в связи с выступлением Столтенберга, считавшего, что суверенитет таких стран как Грузия или Украина является для НАТО священным, и глава альянса на словах готов оберегать эти страны от любых, даже мнимых посягательств.

«Следуя логике Столтенберга, существуют и другие государства, которые не попадают под критерии НАТО и которые в его представлении не имеют права самостоятельно решать свою судьбу. Несомненно, что руководство НАТО фактически относит Республику Абхазия именно к последней категории. И никакие объективные признаки состоятельности государства, в том числе закрепленные международным правом, ни фактическое существование Республики Абхазия в качестве независимого государства более 25 лет и ее признание государством-членом Совета Безопасности ООН, не влияют на политизированную позицию НАТО», – отмечается в Комментарии.

«Сегодня эта стратегия выражается в регулярных учениях западного альянса с Грузией и наращивании военного потенциала Тбилиси»,– заявляет МИД РА и предупреждает о необходимости ясно осознавать всю ответственность за подобную авантюрную политику. Взятый сегодня за основу курс на конфронтацию и формирование сфер влияния, который на словах осуждает генеральный секретарь НАТО, должен быть пересмотрен в интересах долгосрочного мира на Южном Кавказе, считают в Министерстве иностранных дел Абхазии.

«Такой пересмотр невозможен без отказа от практики двойных стандартов и деления стран региона на «своих» и «чужих». Только в этом случае можно будет уверено заявлять о достижении такого миропорядка, который будет строиться на правилах и уважении ко всем нациям, независимо от их потенциала», – отмечается в Комментарии МИД Абхазии.

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс