ОНА ЛЮБИЛА АБХАЗИЮ…

Память

10 января научная общественность, коллеги, друзья и родные простились с советским и российским археологом, с заслуженным работником культуры РФ, ветераном труда Ксенофонтовой Ириной Васильевной.

Она родилась в 1956 г. в Ленинграде. С 1973 г. работала в отделе Античного мира Государственного эрмитажа, с 1981 г. по настоящее время была старшим научным сотрудником, хранителем отдела истории материальной культуры и древнего искусства Государственного музея искусства народов Востока (г. Москва). Она была археологом-античником. Основное её внимание было уделено исследованию археологического богатства северо-восточного Причерноморья, Прикубанья, а также Абхазии.

В 2003 г. И.В. Ксенофонтова была приглашена для участия в совместной абхазо-российской экспедиции в с. Нижней Эшере (Эшерское городище). Работы на этом памятнике были возобновлены после долго перерыва (руководители Г.К. Шамба, В.Р. Эрлих).

Следует отметить, что Эшeрское городище – многослойный археологический памятник, поселение античной эпохи, городище VI–I вв. до н. э. Оно расположено в 10 км к западу от Сухума, на правом берегу реки Гумисты (в юго-восточной части холма Верещагина), и возникло на месте более древнего поселения.

Изучение Эшерского городища было начато с верхней площадки памятника, где был заложен шурф, превращённый впоследствии в раскоп. Из нижних слоёв этого раскопа происходили фрагменты античной импортной керамики. На соседнем холме Верещагина (Амжассара, руководитель А.И. Джопуа) в верхних слоях имеются многочисленная импортная керамика (встречается она в виде остродонных амфор, восточногреческих сосудов открытых типов), фрагменты чернолаковых киликов, кувшинчика ионийского типа, чернолаковой чашечки, стенки буролаковой светлоглиняной мисочки, а так же фрагмент полметки и т.д. Очень хороший знаток античного материала, Ирина Васильевна регулярно принимала участие в археологических экспедициях на холме Верещагина.

Исследования показали, что население, проживавшее на холме Верещагина и Эшерском городище, по своему составу было разным. Об этом свидетельствует количество импортной греческой керамики. В отличие от обитателей поселения холма Верещагина основными жителями Эшерского городища в раннеантичный период, как и в период развитого эллинизма, были греки или значительно эллинизированное население.

В процессе совместной работы мы стали хорошими друзьями, часто общались. Кстати, за день до её кончины состоялся интересный разговор. Ирина Васильевна была очень надёжным, жизнерадостным, улыбчивым человеком. Любила свою работу, могла сутками работать. Никогда не показывала свою обиду.

Она была желанным гостем в Абхазии. Мы всегда были рады видеть ее в Абхазском государственном музее. Она поддерживала постоянную связь и часто консультировалась со своими коллегами из отдела археологии Абгосмузея: М.К. Хотелашвили-Инал-ипа, Д.В. Ахба, Г.А. Сангулия, В.А. Нюшковым. Изучала фондовые материалы античного времени в нашем музее. А когда в 2017 г. заработала новая абхазо-российская археологическая экспедиция в с.Балане (Адзюбжа, руководители: И.И. Цвинария, А.Б. Белинский), она приняла активное участие в ее работе. И нам вновь посчастливилось встретиться с этим замечательным человеком. Ее позитивная энергия ощущалась на расстоянии, она по-настоящему была предана своей работе.

Экспедиция в с. Балане интересна тем, что здесь существовало раннеантичное древнее поселение, участниками экспедиции были найдены многочисленные черепки, черепица, чернолаковая керамика с изображением пасущегося козла, бронзовые наконечники, античные кубки, наподобие тех, что ранее находили в Эшерском городище.

Ксенофонтова – автор ряда совместных материалов по абхазской античной археологии, изданных по итогам работ абхазо-российских экспедиций: «Исследование Эшерского городища в 2003 году», «Новые данные к хронологии Центральной Абхазии I тыс. до н.э.», «Новые находки архаической греческой керамики из района Диоскурии», «Новые открытия на Эшерском городище» и др. Она принимала участие в ряде археологических конференций, проводившихся в Абхазии. В частности, в декабре 2016 г. Ирина Васильевна участвовала в Международной научно-практической конференции «Древняя Диоскуриада», в ходе работы которой не только обсуждались и ставились конкретные задачи, но и прозвучали предложения по празднованию дня нашей столицы.

Важно отметить и тот факт, что Ирина Ксенофонтова вместе с Владимиром Эрлихом, Ольгой Брилевой, Олегом Бгажба, Аркадием Джопуа, Светланой Вороновой при поддержке российского Гуманитарного научного фонда в течение трех лет работала над богатым архивом Ю.Н. Воронова. В 2010 г. в рамках гранта была издана неопубликованная рукопись Юрия Воронова «Абхазская Атлантида». Были обнаружены и другие рукописи Юрия Николаевича: «Материалы археологических раскопок в Цебельде» и «Аргонавты сходят на берег».

Ирина Васильевна очень любила Абхазию, много ездила, была во многих местах республики, восхищалась ее природой и гостеприимством нашего народа. И где бы она ни была, ее принимали с особым теплом и радостью.

Мы, её друзья, навсегда запомним Ирину Васильевну Ксенофонтову как человека жизнерадостного и с высокими душевными и этическими качествами.

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Аркадий ДЖОПУА, Валентин НЮШКОВ, Абхазский государственный музей

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: обществоАвтор: Аркадий ДЖОПУА, Валентин НЮШКОВ, Абхазский государственный музей