ГОСКОМПАНИЯ «АБХАЗТОП» ВСТРЕТИЛА НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

18 января вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела выездное рабочее совещание в Госкомпании «Абхазтоп».

В совещании участвовали и. о. генерального директора Рамаз Джопуа, заместители Валерий Ардзинба и Астамур Герхелия, главный бухгалтер Ахуба Астамур, начальник сухумской нефтебазы Александр Агрба.

Министр попросила в начале встречи сообщить об итогах 2020 года и напомнила присутствовавшим, что на момент вступления в должность нового руководителя финансовая ситуация на предприятии была сложной, числилась значительная задолженность. Стояла первоочередная задача – вывести Госкомпанию из кризиса.

И. о. генерального директора Госкомпании «Абхазтоп» Рамаз Джопуа констатировал, что задолженность перед ООО «РН-Абхазия», сформировавшаяся в связи с несанкционированной выборкой нефтепродуктов, хранящихся на нефтебазе Госкомпании, в размере 108 млн руб. полностью закрыта. Нет долгов у Госкомпании и по налоговым отчислениям перед бюджетом страны. Необходимо отметить, что с решением этих задач в компании справились на фоне общего спада. В 2019 году поставка топлива составляла 765 вагонов, а в 2020 – 651, что на 114 вагонов меньше. Также в сравнении с показателями 2019 года на 7,7 млн кг сократилась реализация топлива.

Еще одно направление в работе Госкомпании, где наблюдается положительная динамика, – это реализация сжиженного газа. Объемы увеличились в два раза и составили 19 тонн. Вице-премьер связывает этот рост показателей с ужесточением учета и контроля в Госкомпании.

Озган подчеркнула: «Долг, формировавшийся несколько лет, волновал всех, и многие задавались вопросом, а что дальше? Я считала, что в такой сложный, переходный момент на фоне общего спада в экономике быстро стабилизировать ситуацию будет сложно. То, что вам удалось это сделать за неполные полгода, заслуживает уважения».

В ходе совещания вице-премьера проинформировали о том, что в компании остается много проблем. Фактически все оборудование нефтебазы устарело, часто выходит из строя. Требуют решения вопросы пожарной безопасности. В этой связи Озган поручила руководству «Абхазтопа» подготовить предложения по развитию и модернизации Госкомпании и представить в ближайшее время в Министерство экономики.

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс