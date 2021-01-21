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СПОРТ
Абхазский борец по вольной борьбе Рустам Ампар примет участие в турнире «Underground-3», который проводит Висконсинский региональный учебный центр (The Wisconsin Regional Training Center).
Соревнование пройдет в США 20 января.
В рамках шоу Рустам Ампар встретится с чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта, членом сборной США по вольной борьбе Сетом Гроссом в весовой категории 57 кг.
Рустам Ампар – мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при Ивана Ярыгина.
Сейчас Рустам также пробует себя в роли тренера и проходит обучение в клубе обладателя медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира в составе сборной СССР Вугара Оруджева в Нью-Джерси.
Номер: 1
Выпуск: 4005
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум