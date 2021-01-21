СПОРТ

Абхазский борец по вольной борьбе Рустам Ампар примет участие в турнире «Underground-3», который проводит Висконсинский региональный учебный центр (The Wisconsin Regional Training Center).

Соревнование пройдет в США 20 января.

В рамках шоу Рустам Ампар встретится с чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта, членом сборной США по вольной борьбе Сетом Гроссом в весовой категории 57 кг.

Рустам Ампар – мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при Ивана Ярыгина.

Сейчас Рустам также пробует себя в роли тренера и проходит обучение в клубе обладателя медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира в составе сборной СССР Вугара Оруджева в Нью-Джерси.

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум