Президиум Союза журналистов Абхазии поздравляет заслуженного журналиста республики Лилиану Яковлеву с юбилеем

Президиум Союза журналистов поздравляет с юбилеем члена Союза журналистов Абхазии и Союза журналистов РФ, заслуженного журналиста республики Лилиану Михайловну Яковлеву.

Лилиана Яковлева начала свой журналистский путь в газете «Советская Абхазия». После года работы в редакции поступила на факультет журналистики МГУ. По окончании вуза в 1965 году возвращается в редакцию газеты «Советская Абхазия». В связи с нехваткой профессиональных кадров и открытием в 1966 году районных изданий была направлена заместителем редактора Гульрипшской районной газеты, где проработала два года, затем вновь возвращается в газету «Советская Абхазия». На протяжении многих лет работала сотрудником отдела партийной жизни, затем заведующей отделом курортов и здравоохранения.

С первого дня создания газеты «Республика Абхазия» Лилиана Яковлева – в числе ее ведущих журналистов. Ее журналистские материалы отличаются актуальностью, оригинальностью стиля, богатством фактического материала и подчеркивают авторский взгляд на раскрываемую тему.

Лилиана Яковлева – настоящий мастер слова, является неоднократным лауреатом творческих конкурсов, проводимых Союзом журналистов Абхазии. В 2016 году Указом Президента РА Л. Яковлевой присвоено звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия».

Союз журналистов Абхазии желает Лилиане Михайловне Яковлевой творческого долголетия, крепкого здоровья, благополучия и реализации намеченных планов.

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: обществоАвтор: Союз журналистов Абхазии