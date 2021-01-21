ЮБИЛЕЙ НАШЕГО ДРУГА

Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет своего коллегу Лилиану Михайловну Яковлеву с юбилеем.

Мы гордимся Вашим опытом, жизненной мудростью и душевной теплотой. Вы как журналист прошли все ступени мастерства и с тонкостями этой работы щедро делитесь с теми, кто пришел в интересный мир журналистики.

Дорогая Лиля, желаем, чтобы тот душевный задор, который помогает выполнять отлично профессиональную работу, жить правильно и красиво, никогда не покидал Вас. Оставайтесь примером для других!

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: обществоАвтор: Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия»