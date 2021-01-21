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21.01.2021
Номер: 1
Выпуск: 4005
Рубрика: общество
Автор: Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия»
ЮБИЛЕЙ НАШЕГО ДРУГА
Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет своего коллегу Лилиану Михайловну Яковлеву с юбилеем.
Мы гордимся Вашим опытом, жизненной мудростью и душевной теплотой. Вы как журналист прошли все ступени мастерства и с тонкостями этой работы щедро делитесь с теми, кто пришел в интересный мир журналистики.
Дорогая Лиля, желаем, чтобы тот душевный задор, который помогает выполнять отлично профессиональную работу, жить правильно и красиво, никогда не покидал Вас. Оставайтесь примером для других!
Номер: 1
Выпуск: 4005
Рубрика: общество
Автор: Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия»