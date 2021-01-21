БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ НАШЕГО ДРУГА И СОСЕДА

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) продолжают прием больных в мобильном многопрофильном госпитале для больных с новой коронавирусной инфекцией, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, с начала работы с 20 октября прошлого года военные медики ЮВО приняли на стационарное лечение свыше 360 пациентов, более 300 из которых успешно выздоровели и были выписаны после проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. Амбулаторно получили консультации около 2800 человек, обратившихся по различным вопросам состояния своего здоровья к российским врачам. В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале Минобороны России на лечении находятся более 60 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, все они граждане Республики Абхазия. Кроме того, российские специалисты оказывают помощь по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий. Всего за период работы в лаборатории республики было отправлено около 5 тысяч результатов анализов ПЦР, что позволило значительно ускорить диагностирование заболеваний у пациентов.

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе РА развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс