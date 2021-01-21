ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях обеспечения эффективности работы, управления резиденций Президента и государственными президентскими дачами, а также для обеспечения рациональной организации единого централизованного бухгалтерского учёта и отчётности аппарата Управления государственными дачами и его структурных подразделений:

ликвидировать РУ «Государственная дача «Рица», созданное приказом начальника Управления государственными дачами при Администрации Президента Республики Абхазия №7 от 26.03.2019 г.

Комиссии в срок до 5 февраля 2021 г. провести все необходимые мероприятия для ликвидации Республиканского учреждения «Государственная дача «Рица».

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.