Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О статусе военнослужащих»

Внести в Закон Республики Абхазия от 22 июля 1997 года № 352-с-XIII «О статусе военнослужащих» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1997, № 7, ст. 34; 1998, № 8, ст. 32; 1998, № 9, ст. 73; 2007, №27, ст. 17; 2007, № 30, ст. 56; 2009, № 38, ст. 51; 2012, № 42, ст. ст. 81, 85; 2014, № 44, ст. 69; 2016, № 55 ст. 235; 2017, № 59 ст. 46) изменение, изложив абзац 5 части 10 статьи 11 в следующей редакции:

«Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, дополнительно к основному отпуску единожды за время прохождения военной службы предоставляется отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 суток. Указанный отпуск предоставляется в один из следующих периодов военной службы:

– в один год из трех лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе;

– не позднее последнего года срока, на который военнослужащим продлена военная служба после достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе в порядке, предусмотренном Законом Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе;

– в год увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 30 декабря 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 31 декабря 2020 года, № 5079-с-VI

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия