Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2020 год»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 9 января 2020 года № 4899-с-VI «О Республиканском бюджете на 2020 год» (газета «Республика Абхазия», № 6 (3884) от 3 февраля 2020 года; № 82 (3960) от 19 августа 2020 года) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2020 год

Утвердить общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2020 год по доходам в сумме 10 044 096, 0 тыс. рублей и по расходам в сумме 11 172 119,9 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета 1 128 023,9 тыс. рублей согласно Приложению 1 к настоящему Закону.»;

2) части 1-3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 7 870 476,2 тыс. рублей согласно Приложению 2 к настоящему Закону, в том числе финансовую помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в сумме 3 190 188,8 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020–2022 годы в сумме 1 310 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 8 975 987,7 тыс. рублей.

3. Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год в сумме 1 105 511,5 тыс. рублей.»;

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 30 декабря 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 31 декабря 2020 года, № 5078-с-VI

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия