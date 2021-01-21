Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 26 января 2016 года № 4017-с-V «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2017, №59 ст. 118; газета «Республика Абхазия», № 13 (3336) от 8-9 февраля 2016 года; № 48 (3371) от 10-11 мая 2016 года; № 36 (3637) от 13-14 апреля 2018 года; № 5 (3745) от 24-25 января 2019 года) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«Положения настоящего Закона в части, касающейся применения иностранными гражданами и лицами без гражданства миграционной карты, вступают в силу с 1 января 2022 года.»;

2) в части 3 статьи 44 слова «В срок до 31 декабря 2020 года» заменить словами «В срок до 31 декабря 2022 года».

Статья 2

Внести в Закон Республики Абхазия от 26 января 2016 года № 4018-с-V «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2017, № 59, ст. 146; газета «Республика Абхазия», № 67 (3390) от 29-30 июня 2016 года; № 7 (3468) от 27-28 января 2017 года, № 36 (3637) от 13-14 апреля 2018 года; № 5 (3745) от 24-25 января 2019 года) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:

«2. Положения настоящего Закона в части, касающейся применения иностранными гражданами и лицами без гражданства миграционной карты, вступают в силу с 1 января 2022 года»;

2) в части 3 статьи 34 слова «В срок до 31 декабря 2020 года» заменить словами «В срок до 31 декабря 2022 года».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 30 декабря 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 31 декабря 2020 года, № 5077-с-VI

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия