УКАЗЫ

Президент РА Аслан Бжания подписал ряд указов о присвоении почетных званий деятелям культуры:

за большой вклад в развитие культуры и искусства почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» присвоено Чиковани Николаю Константиновичу;

за большой вклад в развитие музыкального искусства Абхазии и высокое исполнительское мастерство почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» присвоено Зухба Заури Душельевичу;

за большой вклад в развитие музыкального искусства Абхазии и высокое исполнительское мастерство почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» присвоено Сагария Нодари Викторовичу;

за заслуги в развитии музыкального искусства Абхазии и исполнительское мастерство почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Джопуа Борису Николаевичу;

за вклад в популяризацию абхазской культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено Марыхуба Лаше Игорьевичу.

***

Указом Президента РА Аслана Бжания за заслуги перед Отечеством, активное участие в общественно-политической деятельности Агрба Закан Алексеевич посмертно награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Номер: 1Выпуск: 4005Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА